Türk içerik ağına Avrupa'dan ödül

İnternet üzerinden tüm dünyaya, imaj, video ve benzeri içeriklerin servis edilmesi için alt yapı ve yazılım sağlayan Erstream A.Ş. ‘’dağıtım ağı‘’ kategorisinde en yüksek oyu olarak, ödülün kazananı oldu.

Türkiye’de kurulu bulunan Erstream A.Ş. bulut çözümleri, içerik dağıtım ağı, büyük veri, yapay zeka ve video alanlarında uçtan uca yenilikçi ürün ve servisler geliştiriyor.