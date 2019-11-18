BİST106.4160,98EURO6,35 0USD5,74-0,07ALTIN269,68-0,44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriTürk içerik ağına Avrupa'dan ödül
    18.11.2019 - 10:56 |

    Türk içerik ağına Avrupa'dan ödül

    Streaming Media Global Dergisi’nin Avrupa genelinde düzenlediği 11. Okuyucu anketi ödülleri açıklandı.

    Türk içerik ağına Avrupa'dan ödül

    İnternet üzerinden tüm dünyaya, imaj, video ve benzeri içeriklerin servis edilmesi için alt yapı ve yazılım sağlayan Erstream A.Ş. ‘’dağıtım ağı‘’ kategorisinde en yüksek oyu olarak, ödülün kazananı oldu.
    Türkiye’de kurulu bulunan Erstream A.Ş. bulut çözümleri, içerik dağıtım ağı, büyük veri, yapay zeka ve video alanlarında uçtan uca yenilikçi ürün ve servisler geliştiriyor.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Sıradaki Haber