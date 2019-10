Bağışıklık dopingi

Sonbahar ve kış aylarında gribe, soğuk algınlığına direncinizi artırmak için neler yapmalı, nasıl beslenmelisiniz?



Vücudunuzda bir hastalık, bir enfeksiyon var diyelim. Bağışıklık sistemindeki savaşçı hücrelerin harekete geçmesi için gerekli emri D vitamini verir. İngiltere’de yapılan ve halkı D vitamininin önemi konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen Vitamin D for Public Health (Kamu Sağlığı için D Vitamini) sağlık hareketinin kurucusu Dr. John Cannell, gribin bir D vitamini eksikliği olma ihtimaline dikkat çekmiş ilk bilim insanı. Bu bir hipotez ama D vitamini rezervi dolu olanların gribe çok daha az yakalandığını gösteren pek çok bilimsel yayın var. 2018 yılında yayınlanan çalışmalardan biri bu hayati yapıtaşının, çocuklarınızın grip ve soğuk algınlığına karşı direncini artırmada en etkili yol olduğunu gösteriyor.(1) Gerçekten de sağlık için elzem olan D vitamini hakkında bir farkındalık yaratmak son derece önemli. Hatta D vitamini konusunda toplumu bilinçlendirmek tüm tıp camiasının önceliklerinden biri olmalı.









Bağırsaklarınız ne durumda?



Bağışıklık sistemiyle ilgili son derece yanlış bir algı vardır. Bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinden, lenf bezlerinden ibaret olduğu düşünülür. Ama tıp dünyasının da yeni yeni fark ettiği üzere, bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda bağırsaklardaki ekosistem son derece önemlidir. Neden? Çünkü bağırsaklarda vücudun geri kalanından çok daha fazla bağışıklık hücresi vardır. Ve eğer bağırsaklarınız sağlıklıysa, yani ortam dost bakterilerin hâkimiyetinde ise tehlike durumunda bağışıklık sistemini uyarıyorlar. Yok, diyetinizde bol bol işlenmiş yiyecek, şeker varsa, yani çoğunluk zararlı bakterilerdeyse, bağışıklık sisteminiz etkin bir şekilde çalışamaz.

Bağışıklık sistemini destekleyen çay









Ihlamur, 1 tatlı kaşığı

Yeşil çay, 1 tatlı kaşığı

Meyan kökü, 1 tatlı kaşığı

1 limonun suyu ve kabuğu

250 cc kaynar su

Malzemeleri porselen ya da cam bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 10 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan içebilirsiniz. Özellikle sık sık grip, nezle olanlara bu kürden faydalanmalarını öneriyorum. Tabii bağışıklık sisteminizi destekleyen doğru bir beslenme modeliyle birlikte!



Güçlü bağışıklık için 5 altın öneri



1 Gerekirse D vitamini takviyesi alın. Sık hastalanmak, soğuk algınlığından, gripten yataklara düşmek istemiyorsanız D vitamini rezervinizin dolu olduğundan emin olun. İdeal D vitamini değerini 80 - 100 ng/ml arasında tutmaya özen gösterin.



2 Bağışıklık dopingi yapın. Diyetinize soğan, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi süper besinler ekleyin. Her biri bağışıklık sistemi dopingidir. Enfeksiyonlarla savaşan, bakterileri öldüren sarımsaktan azami derecede faydalanmak için çiğ tüketin ve döverek yiyin.

3 Kolesterol zengini beslenin. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için kolesterole ihtiyaç vardır. D vitamini zengini halis tereyağı ve yumurta (serbest gezen tavuk yumurtası olması kaydıyla) aynı zamanda kolesterol zenginidir de. Bu değerli besinleri sofranızdan eksik etmeyin. Kolesterol vücudun yapıtaşıdır ve vücudumuzda meydana gelen hasarları tamir eder.



4 Bol bol balık tüketin. Sardalyenin, palamut balığının bol olduğu dönemlerden faydalanın. Bol bol balık yiyin. Bağışıklık sisteminin etkin çalışması gerekli yapıtaşlarından biri Omega 3 yağ asitleri, en zengin Omega 3 kaynakları ise yağlı balıklardır. Bitkisel Omega 3’leri de unutmayın. Ceviz yiyin. Badem, fındık yiyin. Salatalarınıza, çorbalarınıza taze öğütülmüş keten tohumu ekleyin.









5 Fermente gıdalara ağırlık verin. Ev yoğurdu yapmaya, turşu kurmaya başlamanın tam zamanı. Bol bol ev yoğurdu yiyin, kefir için, ev sirkesi, ev turşusu tüketin. Fermente yiyeceklerin içindeki dost bakteriler güçlü bir bağışıklık sisteminin garantisidir.

“Hocam grip aşısı olalım mı?”



Her sonbahar olduğu gibi şu sıralar yine hep aynı soruyla karşılaşıyorum: “Hocam grip aşısı olalım mı?” Ben tavsiye etmiyorum! Her şeyden önce grip virüsü sürekli olarak mutasyona uğrar. Yani, bir sonraki yıl grip hastalığına yol açacak virüsün hangisi olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Grip aşıları her sene yenilenir ve yenilenen aşılar bir önceki senenin grip virüsü ailesine göre hazırlanır. Yani virüs değiştiğinden aşı sizi sadece geçmiş dönemde hastalık yaptığı tespit edilmiş olan virüslerden korurken gelecek dönemde hastalık yapacak olan yeni grip virüslerinden korumaz! Ciddi sağlık riskleri olan bu aşıların özellikle hamilelerde düşük riskini artırdığını gösteren çalışmalar var.(2) Grip aşılarını “Olmak ya da Olmamak” başlıklı yazımızda detaylı bir şekilde ele almış, neden bu kadar popüler olduklarının cevabını da vermiştik. Hatırlamayanlar için tekrar edelim mi? Çok popülerler çünkü pazar çok büyük ve kazanılacak daha çok para var! 2025 yılına gelindiğinde Amerika’daki grip aşısı pazarının 8 milyar dolar olacağı öngörülüyor.(3)



1 “Preventive Effects of Vitamin D on Seasonal Influenza A in Infants: A Multicenter, Randomized, Open, Controlled Clinical Trial” Zhou J, Pediatr Infect Dis J. 2018 Aug;37(8):749-754.



2 “Association of spontaneous abortion with receipt of inactivated influenza vaccine containing H1N1pdm09 in 2010-11 and 2011-12.” Donahue JG, Vaccine. 2017 Sep 25;35(40):5314-5322. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.06.069.



3 “Reporting flu vaccine science” Allan S. Cunningham, BMJ 2018; 360 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k15 (9 Şubat 2018) Cite this as: BMJ 2018;360:k15