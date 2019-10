Romatizma iyileşir

Ama ilaçlarla değil! Hatta kliniğimize başvuran romatizma hastalarında ne kadar az ilaç yüklemesi varsa, tedavi de o kadar kolay oluyor





Öncelikle romatizmal hastalıkların kronik hastalıklar olduğunu ve ancak sabırla tedavi edilebileceğini unutmayın. Her ağrıda bir ağrı kesici ya da bir romatizma ilacı yutarsanız belki kısa bir süreliğine rahatlarsınız ama uzun vadede durumunuz daha da kötüleşir ve hiç aklınıza hayalinize gelmeyen ciddi sağlık problemleriyle karşılaşırsınız.

“N’olacak, alt tarafı bir ağrı kesici!”

Milyonlarca insan tarafından gelişigüzel kullanılan ağrı kesici ilaçlar, o kadar da masum değil. Bu ‘basit’, her evde bulunan ağrı kesiciler doktorların romatizma ağrıları için hastalarına da önerdiği il ilaç grubudur. Kimi reçeteli, çoğu reçetesiz satılan, herkesin kolayca erişebildiği bu ilaç ailesinin son derece ciddi, hatta ölümcül yan etkileri vardır. Tabii çektikleri kronik ağrılar yüzünden bu ilaçları devamlı kullanan romatizma hastaları için risk çok daha da büyük!

Tehlikeli sularda

Basit bir ağrı kesici yüzünden karaciğerinizin iflas etmesi uzak bir ihtimal gibi görünüyor olabilir. Ama hepimizin hafif bir kırıklık hissettiğinde aldığı ağrı kesici ilaçlar, karaciğer yetmezliklerinin en önemli sebebi! Amerika’da her yıl ortalama 56 bin kişi bu ilaçlar yüzünden acile gidiyor. Bunlardan 2 bin 600’ünün hastaneye yatması gerekiyor, 500’ü de karaciğer yetmezliği yüzünden hayatını kaybediyor.(1) Bilimsel otoriteler, karaciğer yetmezliği vakalarının yüzde 90’ını kimyasal ilaçlara bağlıyorlar.

Aslında ilaçların prospektüsünde mide kanaması geçirebileceğiniz, karaciğer yetmezliği riski olduğu yazılıdır - ama risk son derece düşükmüş gibi bir algı yaratılır. Gerçekler hiç de öyle değil.

Bağışıklık sistemini baskılarsanız…

Şimdi de sırada hastalığın seyrini yavaşlattığı iddiasıyla romatizma hastalarına verilen bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar var. Bu ilaç grubunun mide bulantısı, halsizlik ve baş ağrısına neden olduğu biliniyor. Hatta doktorlar bunları hastalarına verirken ilacı gece almalarını, böylece problemlerin hafifleyeceğini söylüyorlar. Keşke bu ilaçların yan etkileri bu kadarla kalsa. Elimizde kalp yetmezliğinden karaciğerin iflasına, göz hasarından körlüğe ve kansere kadar uzanan upuzun bir liste var!

Esas sorun bu ilaçların etki mekanizmasında. Bu ilaçlar vücudun bağışıklık sistemini baskılayarak etki ediyor. Vücudun bağışıklık sistemini baskıladığınızda tüm hastalıklara kucak açmış olursunuz. Bağışıklık sistemi etkin bir şekilde çalışmadığı için enfeksiyonla savaşma yeteneğini de kaybeder. İşte tam da bu yüzden romatizma hastalarında tüberküloza, zatürreye bağlı ölümlere de sıkça rastlanır.

Romatizma hastalığı tedavi edilebilir

Şimdi romatizma tedavisindeki önemli faktörlere kısaca, madde madde bir göz atalım.

Beslenme yeniden düzenlenmeli: Romatizma hastalığında beslenmenin önemi nedense hep göz ardı edilir. Eğer bir romatizma hastası iseniz hayatınızdan şekeri, işlenmiş gıdaları ve glüten içeren tahılları tamamen çıkarmalısınız. Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kollajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı.

D vitamini takviyesi: Yeni çalışmalar D vitaminin bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de romatizma hastalarının D vitamini rezervlerinin düzenli olarak takip edilmesi ve yumurta, ciğer gibi D vitamini zengini besinler tüketmeleri gerekiyor.

Probiyotik desteği: Güçlü bir bağışıklık sistemi ve dolayısıyla da probiyotikler romatizma ile savaşta en önemli desteğinizdir. Romatizmal hastalıklarda turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinler tüketmeniz ve bu beslenme düzenini doğru probiyotik takviyeleri ile desteklemeniz gerektiğini unutmayın. Aldığınız probiyotik takviyesi mutlaka bağırsakta çözünen kapsül olmalıdır.

Ozon terapisi: Bağışıklık sistemini düzenleyen ozon terapi, vücuttaki kan dolaşımını artırarak ve oksijen seviyesini yükselterek romatizmanın neden olduğu hasarı onarmaya yardımcı olur.

Egzersiz: Bir romatizma hastasının hareketsiz kalması eklem dokularının sertleşmesine, donmasına neden olur. Bu yüzden mutlaka hareket etmeli, hatta kaslarını güçlendirerek eklemlere fazla yük binmemesini sağlamalıdır. Ve hareketi, yaşam tarzı mutlaka fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavileri ile desteklenmelidir.

Kronik ağrılarda bitkisel destekler

Başınız ağrıdığında hemen ağrıyı kesen bir bitki yoktur. Bitkisel ilaçlar zaman içinde etki eder, çoğu kez de hastalığı kökünden çözerler. Devamlı ağrı kesici kullanmak zorunda kalan romatizma hastalarında etkisi kanıtlanmış bitkisel güçlerin başında zerdeçal ve şeytan pençesi (Devil’s Claw) geliyor. Omega-3 takviyesi almanın da ağrı kontrolünde önemli bir rol oynadığını unutmayın. Ancak, bu takviyeler sadece doğru bir beslenme modeliyle etkili olacaktır.

KEREVİZ KÜRÜ

Malzeme: Kereviz kök ve yapraklarıyla, 2 mandalinanın (300 gram) kabukları.

Yapılışı: Kök ve yaprak kerevizi ince ince kıyın. İki mandalinanın kabuklarını ekleyin. Yarım litre suyun içinde kısık ateşte 7 dakika kaynatın. Cam bir kavanoz veya sürahiye süzüp, buzdolabına kaldırın. Her sabah taze olarak hazırlayıp, aynı gün içinde 3 seferde tüketin. Yemeklerden 30 dakika önce için ve içtikten sonra 30 dakika boyunca hiçbir şey yiyip içmeyin.

1 “Acetaminophen and the U.S. Acute Liver Failure Study Group: lowering the risks of hepatic failure” Lee WM, Hepatology. 2004 Jul;40(1):6-9