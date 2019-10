Şifalı zeytinyağı

Zeytin hasadı mevsiminde zeytinyağının şifalı özelliklerini anlatmanın tam zamanı



Geçtiğimiz günlerde, sevgili Seyhan Akıncı’nın kaleminden Gömeç’teki zeytin hasadımızı Milliyet Pazar sayfasında okudunuz. Bugünü de zeytinin, zeytinyağının faydalarına ayıralım istiyorum. Ve bu mucizevi besinin hakkını bir kez daha teslim etmek istiyorum. Zeytin ve bu şifalı meyveden elde edilen yağ, bir besinden ziyade doğal bir ilaçtır. Zeytinyağını böyle özel kılan oleik asit adında bir bileşen: Güçlü antioksidan etkisi ile enflamasyonu önlüyor, kalp sağlığını koruyor ve kanserle ilişkilendirilen gen ifadesinde olumlu değişikliklere neden oluyor.



Kıymetini bilelim!



Zeytinin vatanında yaşıyoruz ama bu şifalı yağdan yeterince faydalanmıyoruz. Altın değerinde zeytinyağımız var ama kıymetini bilmiyoruz. Yıllarca zeytinyağımızı kıyıya köşeye attık, margarin, ay çiçeği yağı yedik. Etler zeytinyağı ile pişmez, pilav zeytinyağı ile yapılmaz diye bellettiler. Neden pişmesin? Sağlığınız için önemli bir adım atın ve zeytinyağını, sadece zeytinyağlılarda değil her yemekte kullanın. Hatta her güne küçük bir bardak soğuk sıkım zeytinyağı içerek başlayın. Hastalıklardan korunmak, genç kalmak için harika bir yol!









Kalbinizin kadim dostu



Doğanın bir kalp ilacı varsa o da hiç kuşkusuz zeytinyağıdır. Zeytinyağının kalp sağlığını korumadaki güçlü etkisinin ardında birkaç farklı mekanizma var. Damarları tıkayan plakların oluşumunu engelliyor. Kalp ve damar sağlığını tehdit eden yüksek tansiyonu dengeliyor. Ve vücuttaki enflamasyonla savaşıyor. İşte bu üçlü etki zeytinyağını doğanın bir numaralı kalp ilaçlarından biri haline getiriyor. Kalp dostu olarak tanıtılan çiçek yağı ve mısır özü yağı ise üretim aşamasında yüksek ısılara maruz kalır ve içlerinde toksik maddeler oluşur. Bu yağlar bırakın kalp dostu olmayı tam anlamıyla birer sağlık zararlısıdır.



Zeytinyağının faydaları



Tekrar ediyorum: Zeytinyağını sadece salatalarda, zeytinyağlı yemeklerde değil her yemekte kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız da. Bol bol zeytinyağı tüketmek için öyle çok neden var ki…

Kansere karşı güçlü koruma: Zeytinyağı anti-kanser gücünü içindeki oleik asit, hidroksitirosol, tirosol gibi güçlü antioksidanlardan ve polifenolik bileşiklerden alıyor. Zeytin ve zeytinyağına özgü bazı bileşenler tümör oluşumunu baskılıyor.(2)



Sağlık dopingi: Bağışıklık sistemini desteklemek, enfeksiyonlara, hastalıklara karşı direncini artırmak isteyen herkes zeytinyağından faydalanmalı.



Doğanın kalp ilacı: Zeytinin içinde bulunan oleik asit kardiyovasküler hastalıkları, kalp krizi riskini ve kalp krizine bağlı ölümleri azaltır.



Fazla kilolardan ve diyabetten korur: Zeytinyağı -ve tüm sağlıklı yağlar- obeziteden, çağımızın vebası Tip 2 diyabetten korur. Sağlıklı yağlar kan şekerinizde dalgalanmalara neden olmaz, uzun süre tok tutar, açlık ataklarını önlerler.









Beyin dostu, Alzheimer’dan koruyucu: Zeytinyağı beyin hücrelerinin toksinleri ve plakları parçalayarak atmasına yardımcı oluyor. Alzheimer’ın, bunamanın başlıca nedeni işte bu toksinler ve plaklardır. Alzheimer’dan korunmak istiyorsanız, bol bol zeytinyağı tüketin.



GENÇLİK İKSİRİ ZEYTİNYAĞI



Cildinizin gençliğini, tazeliğini korumak istiyorsanız bol bol zeytinyağı tüketin. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağları kestiğinizde cildiniz kurur, donuk, mat bir görünüm alır, hatta saçlarınız tutam tutam dökülmeye başlar.

1. Zeytinin içindeki oleuropein, hidroksitirosol ve skualen gibi güçlü antioksidanlar cildin gençliğini korumaya yardımcı olur.

2. Özellikle zeytine özgü bir bileşen olan olueropein maddesinin cilt üzerinde güçlü bir anti-aging etkiye sahip olduğunu, yaşlanmayla savaştığını gösteren araştırmalar (1) var. Bu bileşen kan damarlarını genişletir ve bu sayede cilde daha fazla oksijen ve besin gitmesini sağlar.

3. Eğer D vitamini kaynağı güneşten faydalanırken cildiniz kırışmasın istiyorsanız ya da güneşe karşı hassas bir cildiniz varsa bol bol sızma zeytinyağı tüketin. Zeytinyağı cildin güneşe karşı direncini artırır.









Zeytinyağı satın alırken



Eğer bu sağlık iksirinden bolca faydalanmak istiyorsanız zeytinyağı satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var:



1. Güvenilir markaları tercih edin. Zeytinyağınızı üreticiden satın alıyorsanız, yine tanıdığınız güvendiğiniz kişileri tercih etmelisiniz.

2. Her zaman erken hasat ve soğuk sıkım zeytinyağı kullanın. Riviera zeytinyağında bu yağa özgü şifalı özellikleri bulamazsınız.

3. Satın aldığınız zeytinyağının cam şişede olması çok önemli. Plastik şişeler zeytinyağının toksik maddelerle kirlenmesine neden olur.

4. Koyu renk şişelerde satılan zeytinyağlarını tercih edin. Işık zeytinyağının içindeki etken maddelerin bozulmasına neden olur.

5. Çok fazla zeytinyağı satın alıp, stok yapmayın. Zeytinyağı bir yıl sonra okside olmaya, şifalı özelliklerini kaybetmeye başlar.



