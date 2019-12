Yeni yıl dileği

Sizi hasta eden alışkanlıklarınıza veda etmeniz, 2020 yılında sofranızı hep sağlıkla, şifayla donatmanız dileğiyle…



Çevre kirliliği, kimyasal zehirler dendiğinde akla hep sanayii, sanayi atıkları, trafikteki egzoz dumanı geliyor. Bu da herkeste bir çaresizlik hissi yaratıyor. “Ne yapalım hocam? Bunlardan korunmanın yolu yok ki…”



“Şehirde yaşamak zorundayız. Bu yüzden toksinlere, çevre kirliliğine maruz kalıyoruz. Tası tarağı toplayıp kırsala da taşınamadığımıza göre… ”

Karşılaştığım pek çok kişiden, şifa için bana başvuran hastalarımdan sık sık duyduğum cümleler bunlar. Herkeste bir çaresizlik hissi hâkim. Sağlıklarının, yaşam kalitelerinin üstünde herhangi bir kontrole sahip olmadıklarını düşünüyorlar.



Kontrol sizde



Oysa kontrol tamamen sizde! Çünkü esas zehirler sofranızda. Kış ortasında salatınızın içine doğradığınız sera domatesinde. Katkı maddeleriyle dolu işlenmiş yiyeceklerle doldurduğunuz tabağınızda. Çevre kirliliği akşam yemeğinizde!



Yeni yıla girerken bir karar alın ve 2020’de kontrol edemediklerinize değil, kontrol edebildiklerinize odaklanın! Değiştirebileceklerinizi değiştirin ve önce sofranıza sahip çıkın. Doğal beslenir, doğanın ritmine uyup sebzeyi mevsiminde tüketirseniz, etinizi, yumurtanızı özenle seçer, turşunuzu kurar, yoğurdunuzu mayalarsanız sağlıklı yaşarsınız. Mutfağınızdan doğanın ilaçları olan sebzeleri, baharatları eksik etmezseniz hastalıklardan korunursunuz. Vücut öyle güçlü, öyle dirençlidir ki, kendi kendini onarır, iyileştirir. Siz yeter ki ona ihtiyacı olan besini verin! Unutmayın şifa da, sağlık da sofranızdadır.









Benim size yılbaşı hediyem…



Sağlık açısından harika bir mutfak kültürümüz var. Kıymetini bilelim. Bu mutfak kültürünün unutulmaya yüz tutmuş değerlerinden biri de probiyotik zengini turşulardır. Ben çocukken hemen her yemeğin yanına turşu yenirdi. Soframızdan turşu eksik olmazdı desem yeridir. Tabii şimdiki gibi marketten satın alınmazdı turşu. Annem kendi elleriyle kurardı. Yaptığı turşular akrabalar, eş, dost arasında çok meşhurdur. Evimizde her sene 200 kilonun üzerinde turşu kurulurdu. Yaz aylarında patlıcandan taze fasulyeye her türlü yaz sebzesini kattığı karışık turşudan lahana turşusuna kadar annemin yaptığı her turşu birbirinden nefis, birbirinden lezzetlidir… Özellikle lahana turşusunu çok severim, yapması da çok kolaydır.



Yılbaşında hediye olarak çikolata verilir ya, ben sağlığınıza zararlı olan çikolata yerine, size annemin lahana turşusu tarifini hediye etmek istiyorum. Afiyet, şifa olsun. Size, sağlık getirsin!



ANNEMİN LAHANA TURŞUSU



Lahana, bir orta boy



Sarımsak, bir baş



Kaya tuzu, bir çay bardağı dolusu

Ev sirkesi, iki su bardağı

Maydanoz, bir demet

İçme suyu



Hazırlanışı: Lahanaları doğrayın. Kavanoza koyarken ara katmanlara sarımsakları yerleştirin. Kavanozu doldurduktan sonra şimdi sıra turşunun salamura suyunu hazırlamaya geldi.



Büyükçe bir kaba bir su bardağı kaya tuzu koyun. Üstüne iki bardak içme suyu ekleyip bir kaşıkla karıştırarak tuzu iyice eritin. Kullandığınız tuzun yeterli olup olmadığını anlamanın yolu yumurta testidir. Yumurtayı tuzlu suya koyun. Yumurta yüzüyorsa yeteri kadar tuz koymuşsunuz demektir. Yüzmüyorsa biraz daha tuz ekleyin. Karışıma iki bardak da ev sirkesi eklediğinizde salamura suyunuz hazır.



Eğer daha fazla lahanadan turşu kuruyorsanız, doğal olarak daha fazla salamura suyuna ihtiyacınız olacak. Bu oranı koruyarak salamura suyunuzu dilediğiniz kadar artırabilirsiniz



Turşunun üstüne bir demet maydanoz kapatıp üstüne salamura suyunu koyun. Turşunun ağzını kapatın. Burada dikkat edin. Turşunuz kabaracaktır. Fermente sürecinde taşma görülebilir. Turşuyu evinizin loş bir yerine kaldırın. Ortam fazla sıcak olmasın. Turşunuz, hangi sebzenin turşusunu kurduğunuza göre, bir hafta ile iki-üç hafta arasında hazır olacak. Turşu olgunlaştıktan sonra kavanozu buzdolabınıza kaldırın. Böylece turşunuz hem daha uzun ömürlü hem de daha gevrek olur.



NEDEN EV TURŞUSU?





Gidip marketten satın aldığınız turşuda probiyotik falan bulamazsınız. Eğer öyle olsaydı turşunun fermantasyonu market rafında da devam edeceği için, etraf patlayan turşu kavanozlarıyla dolardı. Bunu nasıl önleyecekler peki? Tabii ki içine katkı maddeleri, koruyucular ekleyerek. Yani “Ha evde yapmışım ha marketten satın almışım” demeyin yeni yılda turşu kurmaya başlayın. Düzenli olarak ev turşusu tüketirseniz…Gidip marketten satın aldığınız turşuda probiyotik falan bulamazsınız. Eğer öyle olsaydı turşunun fermantasyonu market rafında da devam edeceği için, etraf patlayan turşu kavanozlarıyla dolardı. Bunu nasıl önleyecekler peki? Tabii ki içine katkı maddeleri, koruyucular ekleyerek. Yani “Ha evde yapmışım ha marketten satın almışım” demeyin yeni yılda turşu kurmaya başlayın. Düzenli olarak ev turşusu tüketirseniz…







1. Hastalıklardan korunursunuz: Güçlü bir bağışıklık sistemi için, diyabetten, kanserden korunmak için diyetinizde bol bol fermente besin olması gerektiğini biliyorsunuz. Fermente besinlerin en lezzetlilerinden biri de hiç kuşkusuz turşular. Tabii evde kurduğunuz turşudan bahsediyorum. Turşu suyunun tek bir yudumunda milyarlarca probiyotik bakteri bulunur.



2.Sindirim sorunu yaşamazsınız: Turşular zengin probiyotik özellikleriyle sindirim ve bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Üstelik bakteriler sebzelerdeki selülozu yıktığı için turşunun sindirimi de daha kolaydır. Mesela salatalığı ya da lahanayı çiğ yediğinizde zor sindirirsiniz. Ama gidip lahana turşusu, salatalık turşusu yediğinizde sindirim sorunu falan yaşamazsınız.



3. Sebzenin vitamin değerlerini artırmış olursunuz: Lahana turşusunda çok fazla C vitamini bulunduğunu biliyor muydunuz? Bütün bunlara ilaveten bu bakteri kültürleri size sebze ve meyvelerdeki vitamin ve mineralleri organizmanın kullanımına hazır hale getirip, vitamin değerlerini de artırıyor.