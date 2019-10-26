‘Daha çok çocuk ve gence dokunacağız’

9-10 Kasım’da TEV yararına sahnelenecek olan Annie Müzikali ile özel organizasyonları defilenin İzmir’in kültür sanatı için güzel bir adım olacağını belirten Sosyal Komite Başkanı Şule Karabağlı, “Daha çok çocuğumuzun ve gencimizin hayatına dokunmak istiyoruz” dedi



Birçok organizasyona imza atarak yüzlerce öğrenciyi okutan Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, son günlerde yine hareketli. Yeni Sosyal Komite Başkanı Şule Karabağlı ve ekibinin girişimleriyle birçok yeni projeye imza atma hazırlığındalar. Bunların da başında dünyaca ünlü bir çocuk müzikali olan Annie Müzikali geliyor. Prömiyeri Mozart Akademi tarafından İstanbul Zorlu PSM’de yapılan müzikal, 9-10 Kasım’da bu defa TEV yararına sergilenecek. Hayatı boyunca bir müzikal izlememiş ihtiyaç sahibi çocukların, engelli çocukların ve Koruncuk Vakfı’nın izlemeye vesile olacağı organizasyon için tüm İzmirlilerden destek bekleniyor. Karabağlı’yla, Sevinç Pastanesi Sohbetleri kapsamındaki söyleşimizin eğitime gönül verenlere ilham olması dileğiyle..









TEV İzmir Sosyal Komite’ye hızlı ve muhteşem bir giriş yaptınız. Birbirinden güzel işler yapıyorsunuz. Önce sizi tanımak ve TEV’e olan gönül bağınızı öğrenmek isterim?



Üniversitede ekonomi okumuş, sonrasında yüksek lisans yapmış ve bu yıl sosyoloji okumak üzere ikinci üniversiteye başlamış, 47 yaşında 2 çocuk annesi bir eğitim gönüllüsüyüm. Eğitimin mikro ölçekte insanda, makro düzeyde ise toplumlarda ve ülkelerde ne büyük değişime ve gelişime sebep olduğunun farkındayım. Yıllardır çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle ilgili olarak sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerek bireysel gerek kurumsal olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Üç yıl önce daha çok gencimize nasıl ulaşabilirim düşüncesiyle aktif rol alıp TEV ailesine katıldım. Bu yüce kurumda yer almaktan çok mutlu ve gururluyum.



Sayı, katlanarak artıyor

İlk TEV konserlerinden bahsedelim... Bir ekol oldu. Bugüne kadar neler yapıldı, toplam kaç öğrenci okutuldu?



Sizin de söylediğiniz gibi, TEV konserlerimiz bir ekol haline geldi. İzmirimiz için beklenen bir kültür sanat etkinliği olarak markalaştı. Gönüllülük esasına dayalı profesyonel müzik eğitimi alıp aylar süren bir çalışma sonucu harikalar yaratan TEV Eğitime Destek Koromuz, her yıl daha da kendini geliştirerek, ufkunu genişleterek çıtayı yükseltiyor. Ömür Göksel ile caz ağırlıklı bir konserle başlayıp sonraki yıl Çağan Irmak-Çiğdem Erken’le 80’ler konseptiyle devam edip Ferhat Göçer’le geçmişten günümüze popüler müzik temasıyla İzmirlileri coşturduk. En son geçen yıl Selami Şahin ve Çoksesli Koro’yla devam ettik. Bütün bu konserler için aylarca çalışıp en iyiyi ortaya çıkarmaya çabaladık. Ve en önemlisi, eğitimine katkıda bulunacağımız hedef öğrenci sayımıza fazlasıyla ulaştık. Ve bu her yıl katlanarak artıyor. İzmirliler de canı gönülden destek veriyor.



Kültür sanata katkı

İlk defa yapılacak ve devamı olabilecek projeleriniz var...



Bu yıl ilk defa Mozart Akademi tarafından TEV yararına sergilenecek olan Annie Müzikali var. Yine bir ilk olarak, tanınmış, bilinen modacılar tarafından TEV yararına yapılacak olan defilemiz var. İlk defa yapılacak olan bu iki etkinliğin de İzmir kültür sanat hayatına yapacağı katkıdan şüphem yok. Ama en önemlisi, biz TEV ailesi olarak daha çok çocuğumuzun, gencimizin hayatına dokunacağız. Diğer yeni projemiz de çok değerli. Projemizin adı Askıda Kariyer. Gençlerimizle meslek erbaplarını bir araya getiren bu proje, onların meslek ve kariyer yolculuğunda maddi ve manevi olarak desteklenmesini hedefliyor. Bir diğer projemiz ise, Adım Adım... 3 yıldır TEV’in İstanbul merkezinin katıldığı İstanbul Maratonu’na Adım Adım Platformu yardımseverlik koşusuna İzmir şube olarak katılacağız.



Ayrıca sosyal komite üyemiz olarak sizin LİYAKAT’le birlikte organize ettiğiniz ‘Afili Sorular’da 13 Kasım’da TEV yararına Ertuğrul Özkök ve Güneri Civaoğlu söyleşisi gerçekleştirilecek.



‘RUHU BESLEYEN EN İYİ ŞEY SANAT’



Annie Müzikali, TEV’le İzmir’de olacak. Bu proje nasıl gelişti? Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz?



Dünyaca ünlü bir çocuk müzikali. Prömiyeri, Mozart Akademi tarafından İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. Geniş bir kadro ve canlı bir orkestraya sahip. TEV Eğitime Destek Koromuzu da çalıştıran Mozart Akademi, 9-10 Kasım’da müzikali bu defa Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde TEV yararına sergileyecek. 10 Kasım’da iki gösteri olacak. Bunun yanı sıra, hayatı boyunca bir müzikal izlememiş ihtiyaç sahibi çocuklarımız, engelli çocuklarımız ve Koruncuk Vakfı kızlarımız için de izlemeye vesile olmaya çalışacağız. TEV Yürütme Kurulu ve Sosyal Komite üyemiz Derya Kızak arkadaşımızın ciddi çalışmaları sonucu İzmir İstek Vakfı Koleji, İzmir SEV Koleji, İzmir Saint Joseph Koleji, Çakabey Koleji, Eraslan Koleji, Gelişim Koleji, Işıkkent Koleji, Fransız Kültür Merkezi ile okul aile birlikleri ve öğrencileri de bu harika müzikali hem izleyecek hem de müzikal izleyememiş çocuklarımıza bilet alarak destek olacaklar. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, çocukların ruhunu besleyen en iyi şey sanattır. Müzikalin biletleri, biletix’ten veya Mozart Akademi’den temin edilebiliyor.