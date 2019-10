Şanslılar, şanssızlar için bir şey yapmalı

Uluslararası gönüllü hizmet kuruluşu Kiwanis’in İzmir’deki ilk kulübünün başkanı Ozan Uslu

“Biz dünyaya daha şanslı gelenlerin, bizden daha şanssız olanlara yardım etme yükümlülüğü olduğuna inanıyorum. Eşitsizliği bir nebze de olsa giderebilmek için çabalamalıyız” diyor

Ozan Uslu... Asıl mesleği mali müşavirlik ama kendisini yıllardır önemli sosyal sorumluluk projelerinde görüyorum. En son geçen sene Kiwanis Sohbetleri’nde bir araya getirdiği, çok değerli dokuz isimle beraber onu ayakta alkışladım. Çocuklar için hizmet veren dünya kuruluşu Kiwanis’in İzmir’deki ilk kulübünün de başkanı olan Ozan Uslu, TÜRGÖK yararına yapılan sohbette ekibiyle harika bir iş çıkarmıştı. Açıkçası, bu seneki organizasyonu merakla bekliyorum. “Biz dünyaya daha şanslı gelenlerin, bizden daha şanssız olanlara yardım etme yükümlülüğü olduğuna inanıyorum” diyen, yüreği güzel insan Uslu’yla Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde bir araya geldik...

Sizi, hemen hemen tüm sosyal sorumluluk projelerinde görüyoruz. Okurlarımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Mali konularda danışmanlık yapan bir şirketim var. Aynı zamanda pek çok şirkete yönetim kurulu ve strateji danışmanlığı yapıyorum. 17 yaşımdan beri sivil toplum örgütlerinde görev alıyorum. Hayatımın yarıdan fazlası STK’larda geçti. Lions, Rotary son olarak da Kiwanis kulübü üyesiyim ve üçünde de başkanlık görevi yapan, sanırım Türkiye’de tek kişiyim. Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyesiyim. Felsefeyle ilgileniyorum. Mesleki konuların yanında felsefi ve güncel konularla ilgili yazı yazma merakım var.

Biz dünyaya daha şanslı gelenlerin bizden daha şanssız olanlara yardım etme yükümlülüğü olduğuna inanıyorum. Hatta inanmanın ötesinde bunun sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Bana göre gerek yaşadığımız topluma, gerek ülkemiz ve insanlığa borçluyuz. Maalesef dünyanın hiçbir yerinde fırsat eşitliği yok. İnsanlık tarihi boyunca da olmamış. Bu eşitsizliği bir nebze de olsa giderebilmek için elimizden geleni yapmak ve insanlara dokunmak zorundayız.

İzmir Kiwanis dernek başkanısınız. Zor isim... Nedir açılımı, uzantısı nerelere dayanıyor?

Kiwanis, 21 Ocak 1915’te Detroit’te kurulmuş, şu an 80’i aşkın ülkede 550 bin gönüllünün, her yıl ortalama 18 milyon saat çalışarak 150 bin proje yaptığı, uluslararası gönüllü bir hizmet kuruluşu. En önemli özelliği ise, çocuklar için çalışan bir hizmet kuruluşu olması. Yaşadıkları toplumu daha iyi yaşanabilir bir duruma getirebilmek için şahsen katkıda bulunmak isteyen bireylerden oluşuyor. Kiwanis, kuruluşundan birkaç sene sonra, 1920 yılında ‘built-inşa ediyoruz’ sözcüğünü kendisine slogan olarak benimsemiş. 2005 yılında Kiwanis’in dünya çapındaki sloganı, ‘the Children of the World - Dünya Çocuklarına Hizmet Ediyoruz’ olarak değiştirildi ve Kiwanis kendini tamamen dünyadaki çocukların sağlık ve eğitimine angaje etti.

Kiwanis’in projelerini lokal ihtiyaçlar belirliyor. Ancak bunun yanında uluslararası projeler de var. Bunların bazıları; iyot eksikliği bozuklukları sonucu oluşan sorunların önlenmesi projesi, maternal ve neonetal tetanosu (MNT) yok etme projesi, ailesiz kalmış mülteci çocuklar projesi. Türkiye’de Kiwanis Kulübü sadece Ankara’da, bir tane vardı. İkincisini iş insanları ve akademisyenlerden oluşan 30 arkadaş İzmir’de kurduk. Daha çok yeniyiz.

Kriter, başarı hikâyesi

Geçen sene Kiwanis Derneği olarak bir organizasyon düzenlediniz, harikaydı... Heyecanla bu senekini bekliyoruz...

İş ve mesleklerinde başarılı ya da STK alanında bir başarı hikâyesi yaratmış 9 konuşmacının katıldığı bir organizasyondu. Adı Kiwanis Sohbetleri. Türkiye’nin en iyi konuşmacıları arasında yer alan 9 dostumuz katıldı. (Atılgan Gümüş, Emin Çapa, Mümin Sekman, Ali Denizci, Aylin Nazlıaka, Dilek Livaneli, Kutay Ürkmen, Ayşe Tükrükçü, İdil Kohen) Bu yılkini Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Yine çok etkili konuşmacılar katılacak. Yurtdışından bizim için bu etkinlikte konuşmacı olmak için gelecek dostlarımız var.

İsimler şimdilik sürpriz, son 20 günde açıklayacağız.

Konuşmacıları neye göre seçiyorsunuz?

Mesleğinde başarılı pek çok kişi var. Ancak ayrı bir meziyet. Biz, mesleği konuşma yapmak olan kişilerden ziyade bir alanda başarı hikâyesi yaratan konuşmacıları tercih ediyoruz. Etkinliğimizde konuşma süresi 18 dakika. Bu kadar kısa sürede bir hikâyeyi anlatabilmek ekstra zor. Konuşmacıyı ilginç kılan, başarı hikâyesini yaratırken kullandığı enstrümanlar ve zorluklarla mücadele yöntemi. Çok ilginç hikâyeler var...

‘Potansiyel var aksiyon sınırlı’

İzmir, bu tarz işler yapmak için ilham verici bir şehir mi?

İzmir, Türkiye’nin hatta dünyanın en yaşanılası yerlerinden biri. Ama bu tarz işler için zor şehir. Biz biraz ekabiriz. Büyük bir potansiyelimiz var, ancak hızlı aksiyon alamıyoruz. Son senelerde bu potansiyeli daha çok harekete geçirmeye başladık.

Başka projeleriniz var mı?

Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin ülkemize ve topluma karşı sorumluluğu var. Ben hep şunu söylüyorum: Biz nesil güzel ve donanımlı yetişirse her şey güzel olur... Ve her şey çocuktan başlıyor. Bu noktada; çocukların ve onları yetiştiren öğretmenlerin kişisel gelişimlerinin artırılmasına yönelik bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Çok yakın zamanda uygulamaya geçeceğiz. Kulübümüz, 15 günde bir pazartesi günleri toplanıyor. Rutin toplantılarımıza da katılımcıların feyz alacağı konuşmacıları davet etmeye devam edeceğiz. Bekleriz...