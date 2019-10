Trafikte uyulmayan yasaklar!

Değerli trafik dostlarım, ülkemizde yurttaşlarımız tüm iyi niyetlerine karşın ne yazık ki kurallara uyma konusunda sıkıntı yaşıyor. Sürücülerin bu konuda gerekli özeni göstermediğini görüyoruz. Bunun yanında birçok kural dışı davranış da dikkatimizi çekiyor.



Tutulan trafik suçu tutanağı sayısı da çok fazla. Para cezası makbuzları, sürücülerin adreslerine aralıksız olarak gönderiliyor. Posta dağıtım hizmetlerinde, trafikte kesilen ceza makbuzları ilk sıralarda yer alıyor. Trafik suçu ceza gelirleri, Hazine hesabına dahil ediliyor. Bu alanda suç ve cezalar sürekli artıyor. Yetkililerin tüm uyarılarına karşın, kazalarda bir türlü azalma kaydedilemiyor.



Telefondan vazgeçmiyoruz!



Dijital bağımlılıkla mücadele de çok önemli. Yapılan birçok denetimde, sürücülerin yaklaşık yüzde 50’sinin seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Anlamakta zorlanıyorum, herhalde tüm tehlikesine karşın sürücüler, araçlarında telefonla konuşmayı zamanı değerlendirme ya da bir etkinlik olarak görüyor. Araç kullanırken, her ne koşulda olursa olsun cep telefonu kullanılmamalı. Ama, dinleyen kim?



Bakıyorum, bazı sürücüler, sosyal medya takibinden de vazgeçmiyor. Direksiyonda herhalde ayrı bir keyfi oluyor bunun, hem okuyup hem aracı nasıl kullanıyorlarsa... Herhalde iki işi bir arada yapabilmeyi bir üstünlük gibi değerlendiriyorlar. Bazı uzun yol sürücüleri da araç kullanırken cep telefonunda oyun oynuyor.



Tüm bunlar yapılırken emniyet kemeri takılmasına da gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Ancak, şu unutulmasın ki, bu ihmallerden kaçış yok. “İstediğimiz gibi hareket ederiz, kim nereden görecek ki?” gibi düşüncelere kapılmayın, çünkü drone anında yakalıyor.



Sigara da ayrı bir sorun! Toplu taşımada sigara kullanımına ilişkin yasaklarla da artık daha etkili şekilde mücadele ediliyor. 4207 sayılı yasayla toplu taşımacılıkta başlayan denetimler aslında fena gitmiyordu. Gelinen noktada özel araç sürücülerinin yanı sıra araçta bulunan herkesin sigara içmesi YASAK... İçilemez, içilmemeli. Ne cesaretle, neye dayanarak aksi şekilde davranılır, çözemiyorum. Yoksa kural tanımamak, bir kahramanlık gibi mi algılatılmaya çalışılıyor.



Bu denetimler günün her saati ve zamanı sürmektedir. Değerli dostlar, ülkemizde her nerede olursa olsun sigara içilmesinin halka açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda yasaklandığını ve denetlendiğini artık hepimiz bilmeliyiz ve bu yasaya uymalıyız. Araç kullanan sürücülerin ağzında sigara ile yolda ilerlerken her an kaza yapabileceği gerçeğini ise unutmamalıyız.



Peki, sigara izmaritlerini cadde, sokak, çarşı ve pazar demeden meydanlara dahi atmaktan çekinmeyen tiryakilerin çevremizi ne kadar çok kirlettiklerini hiç düşünen oldu mu?



Ne dersiniz?