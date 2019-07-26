Ayine korku sevenler davetli

Ari Aster’in “Hereditary”den bir yıl sonra çektiği “Midsommar / Ritüel”, kötü giden ilişkiyle bir ayini birleştiren iddialı bir film

Geçen yıl “Hereditary / Ayin” adlı korku filmi, ABD’li yönetmen Ari Aster’i türün takibe alınması gerekenleri arasına ekledi. Aster, elde ettiği bu ani ünde izleyicisini fazla bekletmedi: İkinci uzun metrajlı filmi olarak ayin filmleri izleğine kötü giden ilişki gerilimini ekleyen iddialı filmi “Midsommer / Ritüel”i sunuyor.

Filmin ana karakteri, “Lady Macbeth”den hatırlanan Florence Pugh’ın canlandırdığı Dani. ABD’li üniversite öğrencisi Dani’nin erkek arkadaşı Christian’la pek yolunda gitmeyen bir ilişkisi var. Christian ondan ayrılmayı düşünürken Dani’nin yaşadığı büyük trajedi ilişkiyi devam ettirir. Christian’ın arkadaşlarıyla planladığı İsveç kırsalında 90 yılda bir düzenlenen yaz ayini ziyaretine Dani de katılır. Ayinin göründüğü kadar zararsız olmadığı kısa sürede anlaşılacaktır.

Aster, başarılı bir senaryo hamlesiyle ilişkideki tekinsizliği ve ters gitmesinin verdiği huzursuzluğu filmin ana gerilim hattı olarak kullanıyor. Ancak, bu gerilimi ve İsveç kırsalındaki büyüleyici atmosfer arasındaki ironiyi mizaha da yer açan bir şekilde işliyor. Aster, iddialı yönetmenlik tercihleriyle hayattan beslenen korku atmosferinin dengesini film boyunca sürdüremiyor. Ancak bu, “Midsommar / Ritüel”in türde son dönemki en ilginç denemelerden olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Haftanın diğerleri

Icíar Bollaín’nin imzasını taşıyan “Yuli”, Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’ya odaklanan bir biyografi filmi.

Başrolünde Jean-Claude Van Damme’ın yer aldığı aksiyon “Koruyucu / The Bouncer”, bir adamın kızını korumaya çalışması üzerine.

ABD yapımı korku “Korkuluk / Curse of the Scarecrow”, ebeveynlerinin öldürülmesine tanık olan iki kardeşin öyküsü.

“Tüylü Arkadaşlar / Feather Friends” ve “Küçük Kahraman / Little Hero”, çocuklara hitap eden animasyonlar olarak sıralanıyor.

Battal Karslıoğlu’nun yönettiği “Cin Aşk Büyüsü” ve Vecihi Ener’in imzasını taşıyan “Gaip”, haftanın yerli korku filmleri…

Finans ve hız

Kanada Belçika ortak yapımı “Kod Adı: Hummingbird / The Hummingbird Project”, finans dünyasında geçiyor ve başrollerini Jesse Eisenberg ve Alexander Skarsgard paylaşıyor. Film, finansta çalışan iki kuzenin hisse alıp satmada onları öne geçirecek bir sistem kurma çabalarına odaklanıyor. Kim Nguyen’in imzasını taşıyan ve ortalama eleştiriler alan film, geçen yıl Toronto Film Festivali’nde izleyiciyle buluşmuştu.