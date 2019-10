Deri ceketim olmadan asla!

Kara komedileriyle tanınan Quentin Dupieux’nun imzasını taşıyan “Deri Ceket / Le Daim”, ceketine saplantı geliştiren bir adamı konu alan bir film ve kendisini ciddiye alan filmlerin anti tezi gibi



“Deri Ceket / Le Daım”

Yön.: Quentin Dupieux

Oyn.: Jean Dujardin (Georges), Adèle Haenel (Denise), Albert Delpy (Monsieur B.)

Sen.: Quentin Dupieux

Gör.: Quentin Dupieux

Müz.: Janko Nilovic









Kendisini fazla ciddiye alan filmlerin anti tezinden söz edeceksek Quentin Dupieux’nun yönettiği “Deri Ceket / Le Daim”den iyisini bulmak güç. “The Artist”in de aralarında olduğu filmlerin yıldızı Jean Dujardin’ın başrolünü oynadığı film, saçma dünyasına izleyiciyi dahil eden, dünya prömiyerini bu yılki Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin 15 Günü bölümünde yapmış bir kara komedi.



Dujardin’ın canlandırdığı Georges, filmin başlangıcında 1960’lardan kalmış gibi duran püsküllü bir deri ceketi bayılarak satın alır ve Fransa kırsalında bir otele yerleşir. Zamanla ceketine bir saplantı beslemeye başlar. Sevgili ceketinin dünyada kalan son ceket olmasına karar veren Georges, yerel barda çalışan Denise’i de yönetmen olduğuna inandırır.



Konusundan da anlaşılabileceği gibi hiçbir şeyin anlam taşımadığı bir dünya kuran film, benzer kara komedileriyle tanınan, aynı zamanda elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Quentin Dupieux’nun imzasını taşıyor. Karakterini geliştirmek, davranışlarına açıklamalar getirmek gibi meselelere hiç takılmayan yönetmen, izleyicisini filmin garip ruh haline uyum sağlamaya davet ediyor. Kendine özgü bir mizah anlayışı olan filme dört dörtlük uyum sağlayan Dujardin’in alışıldık rollerinin dışında gösterdiği performans da etkileyici. Film, tüketim saplantısından, şiddete, nesnelerin kutsallaştırılmasından çevre bilincine uzanan konuları akla getirse de, bunlar fondaki flu meseleler. Filmlerde uygulanan alışıldık hikaye örgülerine hiç yüz vermeyen film, dünyadan anlam çıkarmaktan yorulmuş izleyicilere de şu şekilde hitap ediyor: Olan biten anlamlı olmasa da, günümüzün sıkça rastlanan gülmekle şaşırmak arasındaki tuhaf ruh halinin duygusunu yakalayabiliyor.



Moore ve Williams bir arada









Bart Freundlich’in imzasını taşıyan “Geçmişin Sırları / After the Wedding”, Susanne Bier’in “Efter brylluppet” adlı filminin yeniden çevrimi. Başrollerinde Julianne Moore, Michelle Williams ve Billy Crudup’ın yer aldığı film, dünya prömiyerini bu yılki Sundance Film Festivali’nde yaptı. Hindistan’da bir yetimhanede çalışan Isabel’in (Williams) fona ihtiyacı vardır. New York’ta yaşayan zengin Theresa (Moore), ona istediği finansmanı vereceğini söyler ve Isabel’in kızının düğününe katılmasını rica eder. Bu düğün, filmin Türkçe adındaki sırların ortaya çıkacağı bir olaya dönüşür. Filmin aldığı eleştiriler, filmin güçlü oyuncu kadrosuna rağmen duygusal derinliğe inemediği yönünde oldu.