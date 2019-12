Köşeleri alınmış bir aile

Popüler kültürün en tanınmış ailelerinden Addams’ları merkeze alan yeni animasyon “Addams Ailesi” kara mizahını kaybetmiş.



ABD’li karikatürist Charles Addams’ın 20. yüzyıl Amerikan ailesini hicvettiği Addams Ailesi, The New Yorker’da 1938’de yayınlanmaya başladı. Baba Gomez, anne Morticia ile çocukları Wednesday ve Pugsley’den oluşan aile o günden beri tv dizilerinden, filmlere, animasyonlara defalarca uyarlandı. Addams Ailesi uyarlamalarının en yenisi, Greg Tiernan ve Conrad Vernon’ın imzasını taşıyan “Addams Ailesi / The Addams Family”, aralarında Charlize Theron ve Oscar Isaac’in de olduğu iddialı bir seslendirme kadrosuna sahip. Animasyonda evlenen Gomez ve Morticia, kendilerine eksantrikliklerine uygun bir lanetli malikane bulup, onlardan hoşlanmayan standart insanlardan uzak çocuklarını yetiştirirler. 13 yıl sonra evlerinin yakınına kurulan bir kasaba canlarını sıkacaktır. Charles Addams’ın kara mizahı ve Amerikan değerlerini tiye alan hali yeni animasyonda yer bulamıyor. Çocuklara hitap etme eğiliminin öne çıktığı, yetişkin izleyicilerin fazla dikkate alınmadığı, köşeleri alınmış, biraz daha şekere bulanmış bir Addams Ailesi yorumu karşımızdaki. Bu da, bu ünlü ailenin yeni nesil tarafından tanınmasını sağlasa da, kimliklerini zedeliyor.











Cannes’dan Senaryo Ödülü’nün fazlası









Céline Sciamma’nın yönettiği “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi / Portrait de la jeune fille en feu”, bu yıl yarıştığı Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü’yle döndü. Bu incelikli ve etkileyici film, LGBTİ+ temasını işleyişiyle bu ödülü çok aşan, uzun yıllara direnebilecek bir yapım. 18. yüzyılın sonunda Fransa’da geçen hikâye, ressam Marianne (Noémie Merlant) ile Héloïse (Adèle Haenel) arasındaki aşkı anlatıyor.