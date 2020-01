Kötü çocuklar hala eğlendiriyor

“Bad Boys” serisinin üçüncü filmi Will Smith ve Martin Lawrence arasındaki kimyadan besleniyor ve sempatik bir ticari aksiyon-komedisinden beklenenleri yerine getiriyor









Will Smith ve Martin Lawrence’ın iki yakın arkadaş polisi canlandırdığı “Bad Boys” filmleri, komedi ve aksiyon dozu ile başrol oyuncuları arasındaki kimyayla gişede başarılı oldu. 1995 ilee 2003’deki ilk iki filmin ardından üçüncü film uzun bir aradan sonra “Bad Boys: Her Zaman Çılgın/Bad Boys for Life” izleyiciyle buluşuyor. Filmin ana kadrosundaki en büyük değişiklik yönetmen Michael Bay’in yerine Adil El Arbi, Bilall Fallah’ın gelmiş olması. Smith ve Lawrence ise üçüncü film için yeniden bir arada.



Hikâyede, Marcus emeklilik hayalleri kurarken Mike Lowrey polisliğe devam etme fikrinde. İkili bunun tartışmasını yaşarken, eski bir davayla ilgili insanlar birer birer öldürülmeye başlıyor. Lowrey’nin de hedef tahtasında olması ikiliyi yeniden bir araya getiriyor.



Filmin ana lokomotifi olan Smith ve Lawrence’ın komedi yetenekleri ve aralarında uyum yine yerli yerinde. Mizah açısından başarılı senaryo ve filmin temposu aksiyon ve komedi arasında gidip gelişleri dengeli kılıyor. Michael Bay gibi aksiyonu çok öne çıkaran bir yönetmenin yokluğu hissedilmiyor. Kötü çocuklar dönmese büyük bir eksiklik hissedilmezdi. Ancak Hollywood refleksleriyle elbette döndüler ve film, eğlenceli ve sempatik bir ticari aksiyon-komedisinden beklenenleri yerine getiriyor.



“Bad Boys: Her Zaman Çılgın/Bad Boys for LIfe”



Yön.: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyn.: Will Smith (Mike Lowrey), Vanessa Hudgens (Kelly), Alexander Ludwig (Dorn), Martin Lawrence (Marcus Burnett), Paola Nuñez (Rita)



Sen.: Chris Bremner, Peter Craig, Joe Carnahan



Gör.: Robrecht Heyvaert



Müz.: Lorne Balfe



Çocuklar için yerli animasyon



Tatilde çocuklarla gitmek için seçeneklerden biri “Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri”. Mithat Gökçe’nin yönettiği yerli animasyonda, balıklar ön planda. Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ile Alesta, İstanbul Boğazı’nda bir gösteri hazırlıyorlar. Yolları Osman Hamdi Bey tablolarına kadar uzanıyor.