Nuri Bilge Ceylan: Kendim dahil kimseye güvenmem

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan Viyana’da Türk Filmleri Haftası’nın konuğuydu. Öğrenciler ve seyircileriyle bir araya gelen Ceylan, keşif, sezgiler ve bilinmezliğe açık olmanın sinemasındaki önemini vurguladı.











Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 2-8 Aralık’ta Viyana’da düzenlenen Türk Filmleri Haftası kapsamında, Nuri Bilge Ceylan Viyana’daki sinemaseverlerle ve öğrencilerle buluştu. Seçkide yönetmenin son dönem filmleri “Ahlat Ağacı”, Altın Palmiyeli “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” gösterildi. Ceylan’ın Viyana’daki ilk konuşması Viyana Film Akademisi’ndeki bir dersteydi. Hiç boş yerin olmadığı, sürekli taşınan sandalyelerle takviye edilen derslikteki öğrenciler, Ceylan’dan alabilecekleri tüyolar ve yönetmenlikle ilgili yanıtlar bulmak için hevesliydi. “Mayıs Sıkıntısı”ndan bir sahnenin gösterilmesinin ardından Ceylan, bu filmdeki gibi küçük ekiplere dönmek istediğini anlattı:



“O günleri özlüyorum. Küçük ekiple film çekmenin avantajı daha çok zaman harcayabilmekti. Zaman yaratıcılık açısından en önemli şey. Her filmimden sonra küçük ekibe dönmek istiyorum.”



‘Hayat zor...’



Viyana’daki öğrencilerin can kulağıyla Ceylan’ı dinlerken öğrendikleri en temel konu kesin cevapların olmadığı, keşfe ve sinemanın bilinmezliklerine açıklığın önemiydi. Ceylan, şunları dedi:



“Uzak”ın akıllardan çıkmayan karlı sahnelerini İstanbul’a kar yağınca karar verip çektiklerini, küçük ekibin de bunda avantaja dönüştüğünü aktardı ve sıklıkla keşfe açıklığa vurgu yaptı: “Çok çekim yapıyorum. Endişelerle çekiyorum. Bence kendinizden emin olmamalısınız. Hayat zor ve hemen anlaşılmamalı. Bence insan doğasının kontrol edilemez kısmı önemli. Onun için de çok deneme yapıyorum. Sette fikirlerim olur, ama onlara güvenmem. Sette kendim de dahil kimseye güvenmem.”



Viyana’daki Türk Filmleri Haftası kapsamında Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin” ve Fikret Reyhan’ın “Sarı Sıcak”ın da aralarında olduğu dikkat çeken filmler de izleyicilerle buluştu.



‘Sinemanın sırları filmlerde saklı’

Filmlerinin izleyiciyle buluşması konusunda da konuşan Ceylan, “Benim için önemli şeylerle ilgili film çekiyorum. İzleyici de herhalde ruhdaşlarım. Çünkü benim için önemli konular başkaları için önemsiz olabilir. Bir terapi gibi kendimi anlamak için yapıyorum filmleri” dedi. Sinema izleme alışkanlıklarına dair bir soruyu ise “Çocuklarım için Marvel filmleri izliyorum. Yeni filmlerden ziyade bazı filmleri ikinci veya üçüncü kez izliyorum. Sinemanın sırları filmlerde saklı. Bir filmi seviyorsanız, sırlarını izleyerek çözebilirsiniz. Sinemayı, filmleri izleyerek öğrendim” diye yanıtladı. Ceylan’ın Viyana’daki sinemaseverlerle ikinci buluşması, “Ahlat Ağacı”nın gösteriminden sonra yapılan ustalık sınıfıydı. Filmin ardından yönetmeni dinleme fırsatını kimse kaçırmadı ve izleyicilerin hemen hemen hepsi salonda kaldı ve Ceylan’a sorularını iletti.