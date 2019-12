Oyunda dördüncü seviye

“Jumanji” serisinin dördüncü filmi “Jumanji: Yeni Seviye / Jumanji: The Next Level”, seriyi yeni bir seviyeye taşıyamasa da rahat izlenen bir ana akım macera filmi





“JumanjI: Yeni Seviye / JumanjI: The Next Level”

Yön.: Jake Kasdan

Oyn.: Dwayne Johnson (Eddie), Jack Black (Bethany / Fridge), Ashley Scott (Ashley), Awkwafina (Ming), Danny DeVito (Eddie), Nick Jonas (Alex), Kevin Hart (Mouse Finbar / Fridge)

Sen.: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Gör.: Gyula Pados

Müz.: Henry Jackman









1995 yılında Robin Williams’ın başrolünde olduğu bir filmle başlayan “Jumanji” serisi dördüncü film “Jumanji: Yeni Seviye / Jumanji: The Next Level” devam ediyor. Seri bir önceki “Jumanji” filmini de yöneten Jake Kasdan’ın imzasını taşıyan bu filmle, yeni bir seviyeye çıkmıyor belki ancak ana akım bir macera filminden beklenebilecek koşulları sağlıyor.



Başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan’ın yer aldığı filmde kadronun sürpriz isimleri Danny Glover ve Danny DeVito olarak dikkat çekiyor. Filmde Spencer, bunalımlı bir anında Jumanji dünyasına kaçar. Arkadaşları Bethany, Fridge ve Martha, ona yardımcı olmak için bir kez daha oyunun dünyasına geçerler. Oyunun beklenmedikleri misafirleri ise Spencer’ın dedesi Eddie ve arkadaşı Milo olur. Jumanji dünyasından gerçek dünyaya dönmek için oyunu bitirmek zorundadırlar. Filmin en büyük avantajı, oyuncuların komedi alanındaki yetenekleri. Serinin yaratıcı konusu da yönetmene teknik açıdan iddialı ve oyuncaklı bir senaryo kurma imkanı veriyor ve bunlar filmde değerlendiriliyor. “Jumanji: Yeni Seviye”, izledikten sonra akılda kalmayan ancak izleyicisini maceranın içine çekebilen bir film.



Haftanın diğerleri



Hollywood tarzı bir gerilim



Yönetmenliğini “Karışık Pizza”nın da aralarında olduğu filmlerle tanınan Umur Turagay’ın üstlendiği “Güzelliğin Portresi”, Hollywood vari korku/gerilim filmi kalıplarını kullanıyor. Filmde, ressam babasının hayatını kaybetmesi üzerine küçük kızı ve eşiyle babasının evine gelen Nisan (Burçin Terzioğlu), babasıyla ilgili geçmişiyle yüzleşmek durumunda kalır. Aynı zamanda bir polis memuru (Serkan Keskin) babanın ölümünün üzerine gidecektir. Film, benzerlerinin birçok kez karşımıza çıktığı bir yapıyı takip ederken bazen filmin sürprizleri bazen oyunculuklar konusunda bekleneni veremiyor. Yine de “Güzelliğin Portresi”, İslami referansların hakim olduğu, B tipine yakın yerli korku filmlerinden farklı bir yerde duruyor ve yerli korku filmleri arasında daha sürükleyici olmayı başarıyor.









Mafya için hesaplaşma



İtalyan usta yönetmen Marco Bellocchio’nun imzasını taşıyan “Hain / Il traditore”, Sicilya’da geçen gerçek bir mafya hikayesi sunuyor. Mafya içinde muhbirlik yapan bir adam üzerinden kirli ilişkileri ve şiddeti gösteren film, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmıştı. Sinemaseverler İtalya’dan gelen mafya öykülerine aşina olsa da, “Hain”in siyasi ilişkileri göstermedeki başarısı ve atmosferi ilgiyi hak ediyor.