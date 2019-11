“The Shining”in mirasıyla baş etmek

“The Shining”in devam filmi “Doktor Uyku”, Stephen King’in romanına sadık kalmakla Stanley Kubrick’in mirasına saygı göstermek arasında arafta kalıyor



Romanlarının sinema uyarlamalarıyla, korku gerilim türünün en büyük ilham kaynaklarından Stephen King’in, Stanley Kubrick’in “The Shining / Cinnet”ine çektiği başyapıttan hiç memnun olmadığı çok ünlü bir bilgi. Yaratıcılar arasındaki bu vizyon çatışması bir yana sinema tarihi içinde hiç eskimeyen bir başyapıt olarak hayatını sürdüren “Cinnet”in devam filmi “Doctor Sleep / Doktor Uyku”, King’in aynı adlı romanından (2013 tarihli) uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğunda daha önce King uyarlaması “Gerald’s Game”in de aralarında olduğu filmleri yönetmiş, korku türünde tecrübeli Mike Flanagan var. Film, “The Shining”in küçük çocuğu Dan Torrance’ın bir yetişkin olarak hikâyesini devam ettiriyor. Torrance, kendi gibi güçlere sahip Abra adlı bir çocukla bağ kuruyor. Onunla güçlerini birleştirip, özel yeteneklere sahip çocuklardan beslenen ‘vampirvari’ bir çeteye karşı çıkıyorlar.









Film, King’in romanına sadık bir uyarlama olmakla Kubrick’in sinemaya bıraktığı “The Shining” mirasını göz ardı etmeme arasında bir yerde kalıyor. “The Shining”in ikizler, kan akan koridorlar gibi kültleşmiş sahnelerini yeniden yaratıyor. Filmin araftaki bu hali, bir korku gerilim filmi olarak akıcı olmasının önüne geçiyor. Diğer yandan Kubrick’e saygı duruşu da eğreti kalıyor. Gus Van Sant’ın Alfred Hitchcock’un “Sapık”ını plan plan yeniden çekmesinin bir versiyonu yaşanıyor: Büyük bir sinema mirasıyla ne yapacağını bilememek. Bu durumda kalındığında belki de en iyisi o mirasa dokunmamak…



“Doctor Sleep / Doktor Uyku”

Yön.: Mike Flanagan

Oyn.: Ewan McGregor (Dan Torrance), Rebecca Ferguson (Rose), Kyliegh Curran (Abra Stone), Cliff Curtis (Billy Freeman), Zahn McClarnon (Crow Daddy) Sen.: Mike Flanagan (Stephen King’in romanından uyarlama) Gör.: Michael Fimognari Müz.: The Newton Brothers



Süleymanoğlu’suz bir “Naim”









Efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun biyografisi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, basın gösteriminin ardından ölüm tarihinin yanlış yazılması gibi hatalarla gündeme geldi. Aslında bu hatalar filmin, keşfedilme süreci ve eğitim, ilk başarılar ve güçlükler gibi ilerleyen spor filmi formüllerinden uzaklaşmasının dışa vurumu gibi. Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği film, bir noktada Süleymanoğlu’nu bir yana bırakıp Bulgaristan’dan Türkiye’ye iltica hikayesiyle milli duyguların peşine düşüyor. Bu arada kaybolup giden ise Süleymanoğlu’nun kendisi oluyor. Film, onu önemli bir figürden kişiliğe dönüştürecek karakter derinliğine ulaşamıyor.



Loach’dan taşeron eleştirisi









Sol siyasi pusulasını asla kaybetmeyen yönetmen Ken Loach’un bu yıl Cannes’da yarışan yeni filmi “Üzgünüz, Size Ulaşamadık / Sorry We Missed You”, geçim derdinde teslimat işine giren bir adamı merkeze alıyor. Bu yeni işindeki taşeronluğun altında ezilen kahramanın yaşadığı çıkmazları konu alan kapitalizm eleştirisinde Loach bir kez daha işçilerin yanında sağlam bir yerde duruyor. Ancak filmin, Loach’un benzer bir seyirde giden külliyatında özgün veya zirvelerde bir yere oturduğunu söylemek mümkün değil.