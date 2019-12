Rengârenk Noel pazarları

Avrupa’nın birçok şehrinde sıcak içecekler, harika yiyecekler, tarçınlı, zencefilli kurabiyeler eşliğinde el yapımı, geleneksel eşyalar satılan Noel pazarlarıyla yeni yıla veda edin .



Hristiyan dünyası her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük bayramı Noel’i kutlamaya hazırlanıyor. Noel’i Katolik Hristiyanlar 24 Aralık’ta, Ortodoks Hristiyanlar ise 25 Aralık’ta kutlar.









Bayram yaklaştıkça özellikle de Avrupa ülkelerinde rengârenk ve cıvıl cıvıl bir hazırlık dikkati çeker. Her yer ışıklandırılır, her köşede Noel süsleriyle süslenmiş çam ağaçları bulunur. Aslında tüm bu hazırlıklar tam bir ay öncesinden başlar. Dört hafta boyunca her pazar evin en güzel köşesinde bekleyen yılbaşı çelenginin etrafındaki dört mum sırayla yakılır. Bir telaş bir koşturma sarar her yanı ve tam dört hafta boyunca Noel pazarları kurulur her şehirde, her kasabada, hatta her köyde. Rengârenk alışveriş tezgâhlarının yanı sıra festival tadında bir müzik dinletisi, eğlence olur bu pazarlarda her zaman.









Siz de yılbaşına kadar Avrupa şehirlerinden birinde olacaksanız mutlaka bu geleneği halkın arasına karışıp yaşayın, sıcak içecekler, harika yiyecekler, tarçınlı, zencefilli kurabiyeler eşliğinde genelde el yapımı, geleneksel eşyalar satılan bu pazarları gezin. Avrupa’da hangi Noel pazarı en iyisi diye soracak olursanız ben pek tarafsız kalamayacağımı belirteyim. Üniversite yıllarımı geçirdiğim Viyana’daki Christkindlmarkt benim için tartışmasız en iyisi ve en güzelidir elbette.



Viyana’da Noel pazarı tek değildir, değişik yerlerde çok sayıda pazar kurulur. Tabii en görkemlisi Rathaus (Belediye Binası) önündekidir. Burası oldukça yoğun ilgi gören ve en çok konser, gösteri vs gibi aktivitenin de yapıldığı pazardır. Bunun dışında Maria Theresien Platz ve Belvedere’deki pazarlara da gitmenizi öneririm.



Avusturya demişken Salzburg’u anmamak olmaz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Mozart’ın şehri Salzburg’un eski kısmında Dom- ve Resizdensplatz’da kurulan ve tarihi 15. yüzyıla kadar geri giden bu Noel pazarı Avrupa’nın eski gelenekleri belki de en güzel yaşatan Noel pazarıdır.









Dünyanın en romantik şehirlerinden biri Prag’dır. Şimdi gitmenin tam da zamanı. Hava buz gibidir ama şehrin her yanında müthiş bir Noel heyecanı yaşandığını göreceksiniz. Pek çok pazar içinde en güzeli şehrin tam kalbindeki meydanda kurulandır. Önerim kristal ve meşhur Çek kuklalarından mutlaka edinmeniz.



Soğuk severim diyenlerdenseniz Budapeşte pazarları da çok ilginç gelecektir. Diğer ülkelerinkinden biraz farklı olan bu şehrin pazarları kendi içlerinde kendilerine has gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar. Macarların özel yiyeceklerini, tatlılarını mutlaka deneyin, eğlencelere katılın, el işi tekstil ürünleri, ahşap işleri ve porselenler ilginizi çekecektir.



Almanya’da toplamda binlerce Noel pazarı kuruluyor ama içlerinde en ilginçlerinden biri Berlin’deki onlarca pazardan biri olan ve Gendarmenmarkt diye bilinen pazardır. Bu pazar geleneksel Noel eğlenceleri, yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar dışında fotoğraf, grafik, heykel, resim, ahşap oymacılığı, geleneksel el sanatları gibi değişik sanat dallarından sanatçıların eserlerini sergiledikleri çok renkli bir yerdir.

Almanya’da Köln, Dresden gibi şehirlerin de pazarları çok güzel ve ilginçtir.



Tallinn’de ödüllü pazar







Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Noel pazarının 2019’un en iyi Avrupa Noel pazarı seçildiğini biliyor muydunuz? Town Hall meydanı’nda 1441 yılında ekilmiş olan dev çam ağacının çevresinde kurulan, vizesiz gitme şansına sahip olunan bu güzel ülkenin güzel şehrindeki ödüllü Noel pazarını da listenize ekleyin.