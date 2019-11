Sonbahar karelerinin peşinde

Kasım herkes için farklı şeyler ifade eder. Kimine göre evde film izlemek, kitap okumak, kimine göre yaşadığı şehri keşfetmek için sokak sokak dolaşmak ve fotoğraf çekmek, kimine göre de sonbaharını bilmediği bir yere gidip oraları keşfedip gene fotoğraf çekmektir.



Öncelikle İstanbul’da olanlara tavsiyem şehrin sonbahar güzelliklerini görmek için mutlaka fotoğraf makinenizi de kapıp sokaklara çıkmanız. Bence Galata’da sokak aralarında ne kadar çok sürprizin sizi beklediğini görünce şaşırıp kalacaksınız. Graffitili duvarları, muhteşem apartmanları, köşeyi döner dönmez karşınıza çıkan belki şehirde yaşıyorsanız bile hiç fark etmediğiniz Kırım kilisesi, galerileri ve cafeleriyle Serdar-ı Ekrem sokak epey zaman geçireceğiniz bir yer olacak. Buralara yolunuz düşerse sokağın Galata Kulesi’ne yakın bölümünde yer alan Galeri Bu’da Ahmet Rüstem Ekici’nin aralık sonuna kadar yer alacak olan “Hamam” sergisini görmenizi tavsiye ederim. Konusuyla olduğu kadar sergilenen eserlerde ARTIVIVE uygulamasıyla artırılmış gerçeklik sunan bu sergiyi çok beğeneceksiniz.



Buralara kadar gelmişken kahve içmek ve şehrin en güzel tatlılarını tatmak için Doğan apartmanının köşesinden aşağıya dönüp hemen karşınıza çıkacak ilk sokak olan Tatarbeyi’nde Cafe Biberon’a da gidin. Bu sokak da keşfetmeye değer. Galata Kulesi’ne çıkıp şehre tepeden bakmayı da ihmal etmeyin. Kahve demişken, şayet İzmir’deyseniz ya da yolunuz düşerse size iki muhteşem öneri. Karşıyaka Nâzım Hikmet Bulvarı’ndaki Cofferem Roastery & Works yeni nesil kahveyle buluşturuyor sizi hem de gerçek uzmanlarından. Belki Hakan İme’nin de bir seminerine denk gelirsiniz. Alsancak’ta da minnacık yeni bir mekân açıldı. Cafe Bir Dilek Tat, her gün çay, kahve ve taptaze tatlılarıyla epey konuşulacağa benziyor.



Hâlâ Karadeniz’de baştan sona keyifle gezilecek pek çok yer var. Beni Karadeniz’de en çok etkileyen yerlerden biri Borçka Karagöl’dür.











Yılın her zamanı müthiş fotoğraflar verir. Fotoğraf tutkunları ve outdoorcular için en güzel mekânlardan biri. Artvin’in Şavşat ilçesinin 25 km kuzeyinde yer alan ve bir heyelan gölü olan Karagöl her mevsim muhteşem manzaralar sunan bir doğa harikası. Ayrıca bir tabiat parkı içerisinde yer alması sebebiyle uzun ve keyifli yürüyüşler de yapabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken Artvin’i tanımak, Maçahel’de yürüyüş yapıp fotoğraf çekmek de ilginç olabilir. İstanbul’a yakın bir kaçamak arayanlar için daha önce de bir yazıma konu olan ve geçtiğimiz yıl Yaşayan Şehirler Platformu’ndan “Yılın Şehri” ödülünü alan Bursa’nın en yeşil köşelerinden Misi Köyü tavsiyemdir. Dokusunu çok iyi korumuş ve köklü bir tarihe sahip olan bu köy size sonbaharın tüm renkleriyle ve eşsiz mimarisiyle müthiş kareler yakalama fırsatı verecektir. Siz bu satırları okurken ben gene Mardin’de olacağım. Aslında sonbahar ayları Mardin’in en güzel aylarıdır. Doğa bozkırın renklerine bürünür, hasat dönemi olduğundan her yerde kış hazırlıkları başlamıştır. Sakinliğin ve güzelliğin cazibesini sırf merkezde kalarak değil, Süryani ve Ezidi köylerini de gezerek çıkartın.