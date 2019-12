Yılbaşı şöleni

Yeni yıl yaklaşıyor. 2020’yi nasıl karşılamak istediğinize karar verdiniz mi? Yeni yıla hangi duygularla girerseniz öyle geçer derler





Dünyanın en iyi kutlamaları nerede diye sorarsanız öncelikle Avrupa ülkelerinin büyük şehirleri derim. Geçen hafta yazdığım gibi Noel pazarları Avrupa şehirlerine büyük renk katar, bu pazarlar Noel kutlamaları sonrasında artık yılbaşı pazarlarına dönüşür. Yeme içme, eğlence ocak ayının ilk haftasını da içine alacak şekilde devam eder her yerde.



Her sokakta eğlence



Size tavsiye edeceğim şehirlere gittiğiniz takdirde, keyfinize, bütçenize ve zevkinize göre bir akşam yemeği planlayın ama kapalı mekândan saatler gece yarısını vurmadan çıkın, kendinizi sokaklara atın, çünkü en büyük kutlamalar oralarda...











Berlin sokak kutlamalarıyla meşhur tarihi bir kent. Brandenburg Kapısı ve Zafer Anıtı arasında canlı müzik performansları, ünlü DJ’lerin yaptığı müzikler sizi her adımda eğlenceden eğlenceye sürükler. Ama sokağa çıkmayı son dakikalara bırakmayın, tahmin edemeyeceğiniz kadar kalabalık olacağı için eğlencelere uzaktan bakmak durumunda kalabilirsiniz.



Bir yılbaşı gecesinde Amsterdam’ın daracık sokaklarında dolaşmak müthiş keyifli ve heyecanlı bir deneyimdir. Her köşe başında bir eğlence ve inanılmaz sürprizlerle karşılaşırsınız. Yeni yıla giriş için geri sayım Lahey’de (Den Haag / The Hague) yapılır ama her yerde farklı kutlamalar vardır.Java adasında partilere katılırsanız, en iyi havai fişek gösterilerini izleyebilirsiniz. Yılın ilk gününü Amsterdam’daki müzeleri gezerek geçirebilirsiniz, hepsi açıktır.



Londra da harika yılbaşı eğlencesi yaşatan şehirlerden biridir. Tavsiyem Thames Nehri boyunca yapılan havai fişek gösterisini çatı barlarından izlemeniz yönünde olacak. 1987’den beri 1 Ocak günü şehrin Batı yakası sokaklarında yapılan müthiş Yeni Yıl Günü Geçit Töreni’ni kaçırmayın.



Işıklar şehri Paris’te yılbaşı kutlamaları diğer şehirlerden farklıdır. Havai fişek gösterileri şehirde yasal olduğu için her yerde karşınıza çıkar. Kulüplerde, barlarda bir sürü eğlence düzenlenir ama biliyor musunuz, müzelerde de. Size uygun olanına katılın derim. Seine Nehri’nde yemekli bir teknede yeni yılı karşılamak çok hoş olacaktır. Sokaklarda olalım derseniz, Paris’teki en meşhur sokak partisi Champs-Élysées’de yapılandır. Saat 21.00’de başlayan etkinlikler gece yarısı meşhur ışık şovuyla sona erer. İyi görebilmek için mutlaka Arc de Triomphe’a yakın olun. Ama yeni yıla girince eğlence de sona ermez, civardaki kulüpler ve barlarda eğlenmeye devam edebilirsiniz. Bir başka sokak partileri mekânı da Monmartre’da Sacré-Coeur’dedir. Şehri bu tepeden izleyerek yeni yıla girdikten sonra civardaki mekânlarda eğlenceye devam edebilirsiniz.



Venedik’te yılbaşı demek şölen demektir. Her yerde muhteşem bir yılbaşı yemek şöleni sizi bekliyor olacak. Seçin birini. Yemekten sonra mutlaka San Marco Meydanı’na gidip havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yıla girin. Sevdiğiniz yanınızdaysa San Marco Meydanı ve Piazza Ferretto’da yer alan Mestre’deki kutlamalar tam size göre.