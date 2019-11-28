Girişim Ekosistemi Big Bang 2019’da Buluştu!

Bu yıl 8. kez düzenlenen Big Bang etkinliği yine takvimimde kaçırılmaması gereken etkinliklerin en tepesindeydi. Fuaye alanında 80 civarı girişimi dinledim ve yine ülkenin geleceğine yönelik pozitif duygularla ayrıldım.

Fuaye alanından aklımda kalan girişimler şunlar;

BirebirCo: Spor koçlarının öğrencileri ile işlerini, iletişimini, ölçümlerini yöneten bir girişim.



Car4Future: Elektrik araçlar için blok zincir tabanlı enerji paylaşım ağı ve enerji transfer hizmeti sunuyorlar. Yani başka bir araçtan da elektrik alabiliyorsunuz, şarj istasyonundan da alabiliyorsunuz.

Cineshort: Günlük koşuşturma içerisinde çok vakti olmayanlar için kısa filmleri izleyebilecekleri bir platform.

Cleantex: Butik oteller ve restoranların kullandığı girişim akıllı tekstiller (Çarşaf, masa örtüsü…) kiralayarak örneğin akıllı çarşaf kiralayarak o çarşafın kaç kez yıkandığını, nerede olduğu gibi bilgileri raporlayabiliyor.

Coolmetry: Özellikle perakende sektöründeki soğutma dolapların sensörlerle uzaktan kontrolünü sağlayan girişim daha hızlı ve doğru operasyonel kararlar alınmasını sağlıyor. Hatta dolabın kapısının kaç kez açıldığı bilgisi bile tutuluyor.

Creatiny Takımı: Kaşif adlı insansız su altı cihazı üretiyor.

Databin: Şirketlerin KVKK ve GDPR uyumluluğunu sağlıyor.

Devlynk: Freelance yazılım geliştirme platformu sunan girişim tüm süreci çok rahat ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.

Dubee: Restoranların hem offline hem online’ı tek bir çatıda yönetmesini sağlıyor.

Evana: Akıllı radyatör vanası ile evinizdeki kaloriferleri dijital olarak yönetebiliyorsunuz.

Fabrikatör: KOBİ’lerin üretimlerini yönetebilmelerini sağlayan bir SaaS platformu.



Fakefind: Sahte sosyal medya hesaplarını bulmanızı sağlayan bir girişim.

Faselis Racing: Araba yarış takımları için takımların yarışa hazırlanmasını sağlayan bir platform sunuyorlar.

Fon Radar: KOBİ’lerin vadeli alacaklarını çoklu teklif ile yönetmelerini sağlıyor.

Gamitive: Dakikalar içerisinde interaktif reklamlar geliştirmesini sağlıyor. Örneğin bir eticaret firması kolayca indirimleri yakalayan bir sepet ve ürün yakalama oyunu yapabiliyor.

Hemenyolda: Sipariş takip yönetimi yazılımı sunan girişim ile restoranlardan sipariş ettiğiniz yemeğin anlık olarak nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu yaparken de yapay zeka ile restoranların daha iyi yönetim yapmasını sağlıyor.

Kodmik: Çocukların artırılmış gerçeklik kullanarak kodlama öğrenmesini sağlayan bir oyun.

Missafir: AirBnB, Booking, HomeAway gibi platformlarla uğraşmak istemeyen evsahipleri için tüm süreci yöneten bir platform.

MovieGo: Film bilginizi test edebileceğiniz ve başkalarıyla yarışabileceğiniz eğlenceli bir oyun.

PİN: Girişim kafenli, şekersiz ve kalorisiz soğuk çay üretiyor.

Pollective: Dijital araştırma platformu olan girişim ile merak ettiğiniz pazar eğilimlerini Pollective kullanan onbinlerce kullanıcı üzerinden öğrenebiliyorsunuz.



Prosoft VR: Sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde elbiseleri ve renkleri mankenler üzerinde görebiliyor ona göre sipariş verebiliyorsunuz.

QR Kütüphane: Dijital bir kütüphane olan girişimde 75 binden fazla kitap var. Kurumlar, üniversiteler çalışanlarına, üyelerine kütüphane hizmeti verebiliyor ve hangi kitap ne kadar okunuyor gibi bilgiler raporlanabiliyor.



Resardis: Merkeziyetsiz kripto para borsası hizmeti sunuyor.

Sahne Online: Tiyatro başta olmak üzere bir çok sahne sanatına dijital ortamda aylık abonelik ile ulaşılmasını sağlıyor. Yani sahne sanatlarının Netflix’i diyebiliriz.



Sensemore: Fabrikanızdaki makineleri uzaktan takip edebiliyor ve arızaları çok önceden tahmin edebiliyorsunuz. Girişim bunun için çok küçük bir titreşim sensörü cihazı geliştirmiş.



Sosyal Tribün: Halı saha ve basketbol maçlarınızı kaydeden girişim ile arkadaşlarınıza nasıl rövaşata attığınızı gösterebiliyorsunuz.

Torever: Yapay zeka ile kişiye özel seyahat planları sunuyor.

Unogo: Besin takviyelerini içecek şeklinde sunan girişim ile mineral, vitamin ve besin takviyelerini alabiliyorsunuz.

VİSO: Binalardaki çatlakların, hasarların gelişimini uzaktan takip edebiliyorsunuz. Özellikle depremle yaşamak zorunda olduğumuz bölgemizde çok önemli bir açığı kapatacak gözüküyor.

Waste Heroes: Restoranlar için atık toplama ünitesi geliştiren girişim ile restoranlar plastik şişeleri ve kola kutusu gibi kutuları öğüterek atık haline getirebilecek.

Görüşüp de aklımda kalmayan, buraya yazamadıklarımdan da özür diliyorum. Hangilerini beğendin derseniz kişisel beğenilerim ise şunlar : Kodmik, Sensemore, VİSO, Devlynk, Evana, Coolmetry, HemenYolda en beğendiklerim oldu. Yazıyı yetiştirmek için ödül kısmına kalamadım fakat ödül alan, alamayan tüm girişimlere de başarılar diliyorum. Türkiye’nin geleceğine olan inancım tüm bu girişimlerle daha da arttı.