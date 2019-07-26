Girişimcilerden Gelen Sorular

Bu haftaki yazımı hazırlamak için şöyle bir metod izledim. Bana son zamanlarda eposta ile sorular soranlara ek olarak sosyal medyadan da bir duyuru yaptım ve kafalarındaki soruları sormalarını istedim. Özellikle de sormaya çekindikleri, girişimcilikle ilgili sorular varsa onları dinleyeyim, genele hitap edenleri de burada yazayım istedim. İşte size seçtiğim sorulardan bazıları ve verdiğim cevaplar (Her soruyu ve cevabı yazamadım maalesef. Bazı sorular benzerdi, birleştirdim)

Soru 1: Girişimci olmak istiyorum. Sürekli bir fikir arayışı içinde mi olmalıyız yani sürekli bir girişim fikri mi kovalamalıyız günlük hayatta?

Cevap 1: Aslında paranoyakça bir şekilde etrafınızda insanların kanıksadığı ama aslında problem olan şeyleri gözlemlemek gerekiyor. Örneğin herkes daha güzel, daha büyük otel yapma yarışındayken biri çıkıp “Neden sadece hotellerde kalıyoruz, başkasının o gün kullanmadığı evde kalamıyoruz?” deyip AirBnB’yi ortaya çıkarması en doğru arayış biçimi.

Soru 2: Aklımda küçük çaplı da olsa fikirlerim var ama nasıl başlanır bilmiyorum, nereden başlamalıyım ?

Cevap 2: Girişimcilik konusunda çok az bilginiz varsa, işiniz gücünüz de varsa sakın istifayı basıp girişimci olmayın. Benim yazdığım ve BKM Yayınları altında ücretsiz indirebileceğiniz “Dijital Girişimcilik 101” kitabını okuyun. Temel kavramları ve işleyişi öğrenin. Sonrasında Tubitak BiGG gibi oluşumları inceleyin (Fikir aşamasında en iyi desteği veren yer). Buralardan sonra da ön kuluçka programlarını inceleyip kendinizi geliştirin. Tabi bunların hepsini 2-3 ayda yapmanız lazım ki çok zaman kaybetmeyin.

Soru 3: İyi bir ürün çıkardık ama pazarlama konusunda tecrübesiziz. Nasıl bir yol izlemeliyiz ?

Cevap 3: Girişimciliği sadece iyi bir ürün, iyi bir fikir diye görmenin sonucu bu maalesef. Her yönünü düşünmek, özellikle de nasıl büyüyeceğini düşünmek en önemli konu. O yüzden daha işe başlamadan nasıl satacağını kurgulamak hatta denemek gerekiyor. Başladık artık diyorsanız sosyal medyanın gücünden yararlanmaya çalışın. Growth Hacking kavramlarıyla ilgili bilgiler edinin. Bu konuda deneysel pazarlama taktikleri uygulayın.

Soru 4: Plan program yapmadan bir işe giriştik, sonra gördük ki KVKK gibi konulara uyum için çok para gerekiyormuş, tüm bütçemizi de bu tip bir kaleme harcamak istemiyoruz, ne yapalım ?

Cevap 4: Özellikle girişimciler için bu tip konularda çok yüksek teklif verenler olduğunu ilk defa duyuyorum. Özellikle hızlandırma programlarına katılanlara hukuksal destek verenler de var. O nedenle en iyi çözüm bu tip hızlandırma programlarına başvurmak ya da bu işleri dev firmalara teklif geçer gibi teklif geçmeyen firmalara yönelmek olmalı.

Soru 5: Daha yolun başında ilk yatırımı almak için ortaya bir ürün koymalı mıyım? Yoksa anlatmak yeterli olur mu?

Cevap 5: Büyüme grafiği göstermeden yatırım alan girişim neredeyse binde birdir. O da girişimci çok tecrübeli olduğu içindir. Artık melek yatırımcılar bile satış ve büyüme istiyor. Fikir aşamasında para bulabileceğiniz en iyi yer Tubitak BiGG.

Soru 6: Hayatta kalmak için para kazanmak şart, girişimim şimdilik cepten yiyor, bir süre daha kazanamayacak. Sizce ne yapmalı?

Cevap 6: İlk 1 hafta para kazanmayan, önce yüksek bir trafiğe ulaşması gereken girişimlerden ben yıllar önce soğudum. Hem çok zaman gerektiyor hem de çok bütçe gerektiriyor. O nedenle kişisel fikrim çok paranız yoksa özellikle B2C işlerden uzak durun.

Soru 7: Sosyal sorumluluk yönü ağır basan ve açığa çıkaracağı istatistiklerle bilime hizmet edecek bir app fikrim var. Hayata geçirmek için neler yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim.

Cevap 7: İstatistikleri önemliyse çok kişiye ulaşması gerekiyor. Bunun için de para gerekiyor. Growth Hacking ile ilgili kitaplar, yazılar okuyun. Sosyal tarafı var dediğiniz için imece.com gibi platformları takip edin.

Soru 8: Yatırımcıların ilgilenmediği bir konuda bir fikirle dikkat çekmeye çalışmak mı yoksa fikrimizle ilgilenen yatırımcılar bulmaya çalışmak mı? Hangisini neden tavsiye edersiniz?

Cevap 8: Yatırımcıların ilk baktığı şey büyüme grafiğiniz. Yani her ay %20-30 büyüyen bir işiniz varsa melek yatırımcı işin ne olduğunu ikinci plana atacaktır.

Soru 9: Yatırımcı karlılığa mı bakar yoksa ciroya mı?

Cevap 9: Aylık büyüme oranı, vazgeçme oranının düşüklüğü ve pazarın büyüklüğü en cazip gelen metrikler.

Soru 10: Ekosistemde iyi niyetli yatırımcıyla kötü niyetliyi nasıl ayırırız? Projenin bütün detaylarını anlatmak çalınması için risk oluşturur mu?

Cevap 10: Her ne kadar fikrinizi anlatmaktan korkmayın desek de fikir çalma durumlarıyla karşılaşıyoruz maalesef. Bunu aşmanın en güzel yolu iyice ilerlemek. Ne kadar başta olursanız o kadar kolay kopyalanırsınız.