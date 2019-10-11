İlk 9 ayda $14M yatırım!

Startups.watch’un her çeyrek düzenlediği çeyrek etkinlikleri geçtiğimiz salı günü yapıldı. Türkiye’deki 43 girişim bu yılın ilk 9 ayında erken aşamada toplamda 14 milyon dolar yatırım aldı. Bunların 41 tanesi 1 milyon doların altında yatırım aldı. Yani Türkiye’de 1 milyon dolar altında yatırım bulmak çok da zor değil diyebiliriz. Karşılaştırmak için İngiltere’deki duruma bakalım. İngiltere’de sadece son 3 ayda 120 girişim 1 milyon doların altında yatırım almış. Bu açıdan İngiltere’den çok geride değiliz fakat büyük yatırımlarda karşılaştırılamayacak kadar gerideyiz. İngiltere’de son çeyrekte 20 milyon doların üstünde yatırım alan girişim sayısı 28. Yani Türkiye olarak İngiltere gibi ülkelere yetişmek istiyorsak bu tip büyük yatırımlar alan girişimler çıkarmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabileceğimizi daha önceki yazılarımda aktarmıştım. Özetle çok büyük düşünen girişimcilere ihtiyacımız var.

İlk 9 ayın en büyük yatırımları Omma Sign ve mutlubiev yatırımları olmuş. Yani onlar da olmasa yatırımlar daha da düşecekti diyebiliriz. Peki yurt dışındaki Türk girişimcilerin aldığı yatırımlar da düşmüş mü derseniz, cevabı evet. 2018 yılında yurt dışındaki Türkler 302 milyon dolar yatırım almışken, bu yıl ilk 9 ayda aldıkları yatırım 123 milyon dolar olmuş. Evet düşmüş hali bile Türkiye’deki girişimcilerin aldığı yatırımın neredeyse 9 katı. Bu yatırımlar arasındaki en büyükler Firefly, Carbon Health ve Hazelcast. Sadece bu 3 girişimin aldığı yatırım miktarı 81.5 milyon dolar. 3. çeyrekteki yurt dışındaki Türklerden yatırım alanların en büyükleri ise Socio, Meditation App, Retorio ve Mall IQ. (Mall IQ aynı zamanda ikinci fonunu kuran 212’nin yatırımlarından biri)

Türk yatırımcıların yabancı girişimlere yatırımlarında da azalma var. Geçen sene Türk yatırımcılar yabancı girişimlere 27 milyon dolar yatırırken, bu sene bu tutar 6 milyon dolara düşmüş.

3. çeyrekte en çok yatırım alan alanlar ise pazaryeri, SaaS, etkinlik, robotik, yapay zeka ve fintek olmuş. Özellikle yapay zeka yatırımlarının artması ülkemiz açısından güzel bir gelişme.

Kadın girişimcilerle ilgili olarak en dikkat çekici istatistik ise şu şekilde; Bu sene her 5 yatırımdan 1’inde kadın girişimciler var. Tutar olarak da benzer bir tablo var. 14 milyon doların 3.4 milyon doları kadın girişimcisi olan girişimlere yatırılmış.

Kurumların CVC (Kurumsal Girişim Sermayesi) kurarak veya direkt şirket olarak yaptığı yatırımlara baktığımızda ise bu sene her 4 yatırımdan 1’inde kurumlar var. Tutar olarak baktığımızda 14 milyon dolar yatırımın 4.9 milyon dolarında kurumlar var. Üçüncü çeyrekte yatırım yapan kurumlar Albaraka Fintech Fonu, KT Portföy Teknogirişim (Kuveyt Türk) ve Maxis (İş Bankası) olarak karşımıza çıkıyor.

Satın almalarda en dikkat çekenler ise Mobven Cloudpipes ve Netcad olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki çeyreğe göre daha sakip bir satın alma dönemi geçirdik diyebiliriz.

Önümüzdeki dönem hem 1514 programı desteğiyle gelen fonlar, hem de geçtiğimiz hafta açıklanan kitlesel fonlama yatırımları hareketlendirecek.