Sahne bu hafta girişimcilerin!

Son yedi sekiz günde benim takip edebildiğim kadarıyla startups.watch’un üçüncü çeyrek etkinliği dışında dört etkinlik, demo günü, yarışma daha vardı. Biri Lonca Girişimcilik Merkezi’nin dördüncü dönem demo günü, biri Türk Telekom’un hızlandırma programı Pilot’un yedinci dönem demo günü, biri LegalTech Startup Challenge, bir diğeri ise Betapitch’di. Demo günlerinde kimler sahne aldı, kimler ne kazandı tek tek aktarayım.

Lonca 4. Dönem Demo Günü

Kuveyt Türk’ün yenilikçi fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçir-diği Lonca Girişimcilik Merkezi hem her ekibe 40 bin TL hibe veriyor hem de mentorluk ve eğitim veriyor. Dördüncü dönemde 11 girişim mezun oldu. Toplamda da bütün dönemlerden 40 girişim mezun olmuş. Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetim Şirketinin “KT Portföy Teknogirişim GSYF” adlı yatırım fonu olduğunu ve girişimlere yatırım yapmaya başladığını da ek bilgi olarak vereyim.

Sahne alan girişimler ise şunlar : Planticket, Ekipman.co, Kidoole, FilameX, Frise, Kube, Pollective, Predy, Sopyo, StuffApp, Yeşil Diyafon.

Pilot 7. Dönem Demo Günü

Türk Telekom’un hızlandırma programı Pilot, ekosistemin ilk hızlandırma programlarının başında geliyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın açıkladığı rakamlara göre bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL yatırım yapmışlar, toplamda Pilot’tan 65 girişim mezun olmuş. Türk Telekom’un da TT Ventures adlı bir yatırım bacağı olduğunu da hatırlatayım. Türk Telekom da Pilot’u başarıyla tamam-layanlara 125 bin TL nakit desteği veriyor. Hızlandırma programlarının girişimcilere bu tip nakit des-teği vermesi girişimciler için can suyu niteliğinde. O yüzden kendi adıma bu tip nakit desteği veren her programa ekosistem adına minnet duyuyorum.

Pilot demo gününde yapay zeka, blockchain, e-ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı 9 girişim sahne aldı. Bu girişimler şunlar: AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi.

Betapitch Istanbul 2019

Betapitch, Almanya merkezli global ortak çalışma alanı Betahaus tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen global bir startup yarışması. 2017 yılından bu yana da Workinton iş birliği ile İstanbul ayağı düzenleniyor. 2017 yılında İstanbul ayağında Compocket seçilmiş ve Berlin’deki finali de kazanmıştı. 2018’de ise İstanbul’dan seçilen girişim Park Palet olmuştu.

Bu sene Dormio (Respo Gadgets), Filamex, Pollective, Motivacraft, Pepapp, Pabbler, Clotie, Blue-dot ve Kataloq sahne aldı. 6 Aralık’ta Berlin’de düzenlenecek olan finalde ülkemizi temsil edecek ekip Bluedot girişimi oldu. Bluedot elektrikli araç sahipleri için şarj istasyonlarını karşılaştırabilecek-leri, rezervasyon yapabilecekleri bir uygulama. İkinciliği ve Workinton’dan 3 aylık ücretsiz cowor-king ödülünü ise Dormio ve Pepapp kazandı.

LegalTech Startup Challenge

Baker McKenzie, Esin Attorney Partnership ve Hackquarters organize ettiği Legaltech Startup Chal-lenge’ın Türkiye ayağındaki kazananlar da belli oldu. Birinci olan Techsign Frankfurt'ta bulunan Legal Innovation Hub'ın programına katılmaya hak kazandı. İkinci olan Verilogy TechCrunch Dis-rupt Berlin’e katılmaya hak kazandı. Üçüncü olan eMahkeme ise Esin Attorney Partnership ve Hackquarters’dan mentorluk desteği kazandı.

Legaltech nedir derseniz hukuk alanındaki teknoloji girişimlerine Legaltech girişimi deniyor. Bu tip sektöre özel hızlandırma programları, yarışmaları girişimcilerin kaçırmamasını öneririm. Yurt içinde ve yurt dışındaki bu tip sektöre özel yarışmalar o sektördeki dijital dönüşüm ile ilgili de ipuçları veriyor.