Yatırımlar ve Yatırımcı Buluşmalarında Gaza Basıldı!

Ağustos sonrası yatırımlar hızlanacak diye umuyordum fakat Eylül ayında girişimlere yapılan yatırımlar çok yüksek çıkmayınca 2019 yılından ümidimi kesmiştim. Geçen sene girişimlere yapılan yatırımların yarısını bile göremeyiz diye umuyordum ki Ekim ve Kasım ayları önceki aylara göre o kadar iyi geçti ki geçen seneki yatırım miktarını bile yakalama şansımız var diyebilirim artık.

Dream Games, oBilet ve Picus Security girişimlerinin sadece üçünün son iki ayda aldığı toplam yatırım miktarı 17.5 milyon dolar. Tabi böyle olunca melek ve girişim sermayesi fonlarının toplam yatırım miktarı 37 milyon doları geçti. Sene sonuna beklediğim yatırımlar da açıklanırsa 50 milyon dolar cepte diyebiliriz. Seri A veya B yeni yatırımlar daha açıklanırsa yine Avrupa’nın doğusundaki yatırım anlamında en büyük hub olma iddiamız sürecek. Bu konuda ilerleyen haftalarda daha detaylı bir yazı yazacağım.

Ekim ve Kasım aylarında girişimciler ve yatırımcılara yönelik o kadar çok etkinlik yapıldı ki artık yetişemez oldum. En öncelikli gittiğim etkinlikler, tabi ki girişimcilerin yatırımcılara sunum yaptığı etkinlikler. Bu hafta hem Kworks hem de Workup demo günü vardı. Workup girişimleri bu yazıma yetişmedi fakat KWorks demo gününü gidemesem de webten izleyip sizler için derledim. Beğendiklerinizin ilk kullanıcıları olursanız girişim ekosistemine katkı yapmış olacağınızı unutmayın.

KWORKS’19 Hızlandırma Girişimleri

Archmir

Archmir geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle sigortacılık sektöründe hasar tespit ve ekspertiz süreçlerini uçtan uca otomatize eden bir çözüm sunuyor.

Diner

Diner, yemeklerin üç boyutlu modellerini oluşturan yeni nesil restoran keşfetme ve menü görüntüleme uygulaması.

Exenize

Exenize, dizi setleri, film prodüksiyonları ve reklam çeken yapım şirketlerinin setlerini yönetebilmeleri için özel geliştirilmiş uçtan uca çözümler sunan bulut tabanlı proje yönetim yazılımı.

Gamitive

Gamitive, kullanıcı etkileşimini ve içerik sunumunu en üst düzeye çıkaran oynanabilir reklamları, kullanıcıların tarayıcılarından kolaylıkla üretebilmesini sağlayan platform.

MaxSpotter

MaxSpotter, yoğun trafiğe sahip online platformların bulut maliyetlerini %90’a kadar azaltan bir optimizasyon aracı.

Missafir

Missafir, önde gelen kısa/orta vadeli ev kiralama sitelerinde yönetim ve operasyonel desteği teknolojik, yenilikçi ve veriye dayalı bir şekilde sunan ev kiralama yönetim platformu.

Motivacraft

Motivacraft, oyunlaştırma metoduyla çalışanlarınızın motivasyon, performans, bağlılıklarını yükselten, kazanımlarınızı artıran bulut tabanlı yazılımları sunuyor.

Pincident

Pincident, endüstriyel işletmeler, belediye ve OSB gibi kurumlar için iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden risklerin ve acil durumların yönetimini sağlayan çift yönlü anlık tehlike bildirim ve iletişim platformu.

KWORKS FINTECH GİRİŞİMLERİ

Balya

Balya, kullanıcıların mevduat ve döviz hesaplarını bir araya toplayarak mevcut durumlarını takip etmelerini, varlıkları için en uygun teklifleri almalarını sağlayan mobil uygulama.

DigiliraPAY

DigiliraPay, müşterilerin kripto paralar ile ödeme yaptığı, üye iş yerlerinin ise itibari para ile ödeme aldığı kripto para ödeme geçidi.

RentRovi

Rentrovi, kiracılar ve konut sahipleri için doğrudan, masrafsız ve güvenilir bir konut kiralama deneyimi sunan web platformu.

KWORKS IoT GİRİŞİMLERİ

Avokadio

Avokadio, nefes yoluyla yağ yakma metabolizmasını ölçüp, bu metabolizma değerine dayalı kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam ve diyet tavsiyeleri veren cihazdır.

ZGN

ZGN, mevcut elektrikli forklift ve transpaletleri tak – çalıştır – test et – kullan yöntemiyle otomatik yönlendirmeli araçlara dönüştürecek elektronik kart üreten teknoloji girişimi.

KWORKS’19 ÖN HIZLANDIRMA GİRİŞİMLERİ

Engagehane

Engagehane, süregelen reklamcılık ve pazarlama anlayışına, mikro düzeyde sosyal medya aracılığıyla üniversite öğrencilerini entegre eden bir platform.

Fetalist

Fetalist, hastaların klinik bilgileri ve radyoloji görüntülerini derin öğrenme ve kelime işleme yöntemleri ile birleştirerek, hastaya ve hekime özel kişiselleştirilmiş AR/VR simülasyonları sağlayan otomatize edilmiş yardımcı tanı mekanizması.

Jetlaxa

Jetlexa, sözleşme, yazışma, çalışan ve müşteri belgeleri gibi tüm hukuksal belgelerin taslakların akıllı formlara dönüştürerek hukuki belge hazırlamayı otomatikleştiren SaaS girişimi.

Listele

Listele, istenilen ürünün en ucuzunu, o ürünün satışını yapan tüm siteler arasında araştıran, gerçek zamanlı olarak sunan ve fiyat düşüşlerinden rahatlıkla haberdar olmanızı sağlayan platform.

Macerita

Macerita, arttırılmış gerçeklik teknolojisi ve sanal turlar aracılığı ile coğrafyamızdaki macera sporları potansiyellerinin keşfedilmesini sağlayan bir platform.

SmartOpt

SmartOpt, tedarik zinciri ve lojistik operasyon süreçleri (kapasite yönetimi, araç rotalama ve talep tahminleme çalışmaları vb.) için geliştirilen akıllı optimizasyona yönelik makine öğrenmesi ve yapay zeka entegreli yazılım çözümü.

TripRouter

TripRouter, yapay zekayı kullanarak turistlerin girdiği parametrelere göre rota optimizasyonunu yapan, seyahat planlaması sürecini kısaltan ve en verimli şekilde sunan uygulama.

T-Fashion

T-Fashion, tekstil ve hazır giyim firmalarının trendleri öngörme problemini çözmek için derin öğrenme tabanlı sosyal medya analizleri doğrultusunda özelleştirilmiş moda raporları ve nokta atışı trend tahminleri sunan bir platform.

Hangileri en çok dikkatinizi çekti derseniz, Gamitive, Missafir, RentRovi, Avokadio, ZGN ve Fetalist oldu. Tabi bunlar sunumlarda anlatılanlara bakarak yaptığım ilk değerlendirme. Siz yine de hepsini inceleyin ve kullanıcısı olun.