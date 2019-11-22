Yurt dışındaki Türk Girişimciler Uçuşa Geçti

Yurt dışında girişim kuran Türk girişimcilerle ilgili ara ara paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Hatta bununla ilgili kısa bir hikaye paylaşayım. Mustafa Kemal Atatürk zamanında devlet bursuyla yurt dışına eğitime giden hatta Sirkeci Garı’nda acaba ben oraya gittiğimde beni unuturlar mı, para gönderirler mi diye tereddütleri olduğu sırada Sadi Irmak’a “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz.” diye bir telgraf çekmiştir. Bunun üzerine de Sadi Irmak okuyup dönmüş çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Benzer şekilde yurt dışındaki girişimcilerimiz de girişim ekosistemimiz için birer kıvılcım. Yeter ki büyüsünler, yatırım alsınlar, “unicorn” olsunlar, “exit” yapsınlar ama sonra Türkiye’ye, Türkiye’deki girişimcilere, yatırımcılara en azından bilgi, tecrübeleriyle destek olsunlar. O zaman o kıvılcımlarin hepsi bir şekilde aleve dönüşür.

Gelelim ileride alev olarak ülkemize fayda sağlayacak girişimlere. Bu sene ilk 11 ayda yurt dışındaki 30 Türk girişimi 210 milyon doların üzerinde erken aşama yatırım almış. Bu tutar 2013 yılında Samumed’in aldığı 220 milyon dolarlık yatırımı saymazsak (o yatırım erken aşama sayılmayabilir) 2010-2019 yılları arasındaki en büyük yatırım miktarı anlamına geliyor. Tabi buradan hadi siz de tası tarağı toplayın yurt dışına gidin bir anlam çıkmıyor. Daha önceki yazılarımda yazdığım gibi Innogate, Growth Circuit, Starcamp gibi programlarla kendi girişiminizi oralarda test etmeniz gerekiyor.

Bu sene erken aşamada en çok yatırım alan yurt dışındaki 5 Türk girişimi ise şunlar;

Blueground

Kurtuluş Cumhur Korkmaz’ın kurucu ortakları arasında olduğu girişimi Airbnb’nin biraz daha uzun vadelisi gibi düşünebilirsiniz. Özellikle proje bazlı farklı ülkelerde ve şehirlerde iş yapan firmalar için 2-3 aylık bir yer lazım olduğunda kullanabileceğiniz bir girişim. Girişim geçtiğimiz ay 50 milyon dolar yatırım aldı.

Plentific

Cem Savaş ve Emre Kazan’ın kurucu ortağı olduğu girişim onarım ve bakım işleri için ev sahiplerini ve mülk yöneticilerini yerel ticaret uzmanlarıyla biraraya getiriyor. Girişim şu anda 5 ülkede 120 bin ev için bu hizmeti sağlıyormuş. Girişim bu ay 32 milyon dolar yatırım aldı.

Carbon Health

Udemy girişiminden tanıdığımız Eren Bali’nin yeni girişimi olan Carbon Health ile hem kolayca doktor randevu alabiliyorsunuz, hem isterseniz sadece mesajlaşarak derdinizi anlatabiliyorsunuz, hem de ilaçlarınızı ve verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Hatta sitesinde yazdığına göre doktorun verdiği ilaçlar da kapınıza kadar geliyor. Carbon Health’in aldığı yatırım ise 30 milyon dolar.

Firefly

Araç paylaşımı sürücülerinin dijital reklamcılık yoluyla para kazanmalarını sağlayan mobilite tabanlı reklam ve veri platformu olan girişimin kurucuları Kaan Günay ve Onur Kardeşler. Girişim Mayıs ayında 30 milyon dolar yatırım aldı.

Hazelcast

Enes Akar, Mehmet Doğan ve Talip Öztürk’ün kurucuları arasında olan girişimi Türkçe anlatmak zor biraz, o nedenle direkt kendi yazdıkları gibi yazayım. Girişim “in-memory data grid and event stream processing engine” hizmeti veriyor. Girişim Haziran ayında 21.5 milyon dolar yatırım aldı.

Diğer 25 girişim 20 milyon dolar altında yatırımlar almış fakat onlar da ilerleyen aylarda daha büyük yatırımlar alacaktır diye tahmin ediyorum. Bu girişimlerle ilgili ilerleyen aylarda daha da güzel haberler vermek dileğiyle.