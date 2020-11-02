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    02.11.2020 - 08:52 |

    Trump'ın mitingleri 30 bin koronavirüs vakasına ve 700 muhtemel ölüme yol açtı

    Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı araştırmada, "Trump mitinglerine katılan topluluklar hastalık ve ölüm açısından ağır bir bedel ödedi" ifadeleri yer aldı

    Trump'ın mitingleri 30 bin koronavirüs vakasına ve 700 muhtemel ölüme yol açtı

    Yeni bir araştırmanın ortaya koyduğu üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın yazın düzenlediği mitingler 30 bin koronavirüs vakasına ve 700 muhtemel ölüme yol açtı.

    Mirror'ın haberine göre Stanford Üniversitesi İktisadi Politika Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı araştırma, 18 mitingin yerel topluluklara etkisini inceledi.

    Araştırmacılar 20 Haziran ve 30 Eylül arasında düzenlenen etkinliklere odaklandı ve etkinliklere ev sahipliği yapan bölgelerle mitingin gerçekleşmediği bölgeleri kıyasladı.

    Araştırmanın yazarları, bulguların maske takmak ve sosyal mesafe uygulamak gibi halk sağlığı önerilerine uyulmamasının risklerini ortaya koyduğunu söyledi.

    Business Insider'ın haberine göre yazarlar şu ifadeleri kullandı:

    "Analizimiz, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafeyle ilgili yönergelere uyum derecesi düşük olduğunda, büyük grup toplantılarında Kovid-19 bulaşma riskine ilişkin halk sağlığı görevlilerinin uyarılarını ve tavsiyelerini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Trump mitinglerine katılan topluluklar hastalık ve ölüm açısından ağır bir bedel ödedi."

    Koronavirüs Mart’ta ABD’deye hızla yayıldığında siyasi mitingler durdurulmuştu. Uzmanlar bahsi geçen mitinglere yönelik, salgının ciddiyetini artıracağı ve halk sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle uyarılarda bulunmuştu.

    Kısa süre koronavirüse yakalandığı açıklanan Trump’ın kendisinin de düzenlediği mitinlere maskesiz katıldığı görülmüştü.

    Başkanlık yarışının diğer adayı Demokrat Joe Biden’ın sözcüsü Andrew Gates, “Donald Trump’ın egosu yüzünden ABD’de mutfak masalarında kaç sandalye daha boşalayacak? Donald Trump en güçlü destekçilerinin hayatlarını bile önemsemiyor” diye belirtti.

    Öte yandan Trump’ın seçim kampanyasının ulusal basın sekreteri yardımcısı Courtney Parella, kampanyanın koronavirüsle mücadele çabalarını savundu ve mitinglere katıların vücut sıcaklıklarının ölçüldüğünü ve el dezenfektanları verildiğini söyledi.

    ABD’de şu ana kadar 230 binin üzerinde kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 9 milyonun üzerinde de vaka bulunuyor.

    Kaynak: Independent Türkçe

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