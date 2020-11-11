2500 istihdamla entegre olacak

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Bistex Tekstil’i 1997’de kurduktan sonra markalaşma vizyonuyla Jiber markasını tescil ettirdiklerini anlatan Oğurlu, 2010’da Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurduklarını, ardından mağazalaşma yatırımlarıyla yurtiçinde 18 ve yurtdışında 10 mağaza açtıklarını ifade etti.

Oğurlu, 2016’da kapasite artırdıklarını ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci bir fabrika inşa ederek, üretimi bu yeni tesise taşıdıklarını, ilk tesisi de lojistik alan olarak kullandıklarını söyledi.

Yatırımlara devam

Oğurlu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile birlikte, 33.000 metrekare kapalı alana sahip fabrika kurduklarını ve ekim ayı sonunda bu fabrikazda üretime başladıklarını ifade etti. Oğurlu, “Yıllık 4 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. 480 çalışanımız var. Yeni fabrikamızın üretime başlamasıyla yıllık kapasitemiz 10 milyon adet oldu. Çalışan sayımız da 1000’e yükseldi. Jiber bir iç giyim markası. Kadın, erkek, çocuk iç giyim ürünleri üretiyoruz. Son yıllarda ürün yelpazesine pijama, çorap, tayt, sutyen, eşofman da ekledik. Kumaş cinsi, renk, desen konularına azami özeni gösteren firmamız her yıl farklı ve çekici koleksiyonlar hazırlayarak müşteri kitlesinin beğenisine sunmaktadır” deiye konuştu.

İhracat stratejik önemde

İhracatın önemli bir hedef ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğurlu, görüşlerini şöyle açıkladı:

“Pazarımızın önemli kısmını iç piyasa oluşturuyor. Birinci satış kanalımız kendi markamızla açmış olduğumuz mağazalarımız. İkincil olarak da ülkemizin 81 iline yayılan bir toptan satış ağımız mevcut. İstanbul, Yeşildirek’teki mağazamız ile de hem yurt içi hem de yurtdışı talepleri karşılıyoruz. Irak, Yunanistan, Katar, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Filistin, Makedonya, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, İran’a doğrudan ve dolaylı ihracat yapıyoruz.”

Konsept mağaza açacak

Yeni yatırım planları üzerinde çalıştıklarını açıklayan Oğurlu, bu yatırımları şöyle anlattı:

“Bunlardan biri; yalnızca Jiber ürünlerini satacağımız konsept mağazalar açmak. 2023’te başlayarak Türkiye genelinde 150 konsept mağaza açmayı planlıyoruz. İkincil olarak, kendi hammaddemizi üreterek tam entegre bir tesis olma gibi daha büyük bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ve bu planımız önemli ölçüde olgunlaştı, yakın zamanda fizibilite raporları tamamlanacak. Mağaza ve entegre tesis yatırımlarımızı hayata geçirdiğimizde toplam 2500 çalışma arkadaşımız olacağını düşünüyoruz.”