4 gelişme ekseninde binlerce istihdam

Sanayi, tarım, turizm gibi pek çok alanda yüksek potansiyel barındıran Şanlıurfa’nın adeta ‘yeniden keşfi’ için pek çok alanda destek veriliyor; kendi içinde kalkınması ve ülke ekonomisine katkısının artırılması için bir ‘cazibe’ merkezi oluşturuluyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, şehrin bu büyük potansiyelinin istenildiği gibi kullanılamadığını kısa bir ifadeyle anlatıyor: “Şanlıurfa’nın yıllık ihracatı 170 milyon dolara yakın. Bunu, Gaziantep’te tek başına yapan firmalar var.”

Potansiyel yatırım alanları ve onu destekleyecek yüksek bir iş gücüne sahip olan Şanlıurfa, 2023 yılına kadar devam edecek bölge planında 4 ana gelişme ekseninde büyük projeler oluşturuyor. Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve istihdam gibi öne çıkan konular temel alınıyor.

Fabrikalar hazır

Sonuç odaklı programlar kapsamında yükselen ve kümelenme potansiyeli olan sektörleri geliştirmeye yönelik çalışmaları da anlatan Hasan Maral, imalat odaklı programda organize sanayi bölgelerinin altyapılarının iyileştirilmesinden firmaların ihracat sürecine kadar çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gelişme eksenleri göz önüne alınarak üç ana sektör olarak tekstil ve hazır giyim, gıda ile mobilya belirlendi. Ayakkabı sektöründe çok hızlı bir ilerleme kaydeden şehirde özel kümelenme alanı oluşuyor ve Şanlıurfa ayakkabı üretim merkezi oluyor. Tekstilde ise, bir küme koordinasyon merkezi içinde yüksek okuldan, gümrükleme bölümüne kadar özel bir kompleks oluşturuluyor.

Hasan Maral, sadece bu gelişmelerle orta vadede 10 binin üzerinde yeni istihdam öngörüldüğünü anlatırken, şöyle devam etti:

“Gençlerin fikirlerini ticarileştirebilecek tekno girişimlere destek olabilecek iki özel projemiz Teknokent bünyesinde yürütülüyor. Viranşehir ve Akçakale’de birer hazır fabrika binası yapıyoruz. Bu ilçeler Suriyeli nüfusunun da yoğun olduğu bölgeler. Yatırımcıya ‘gel fabrika hazır’ diyoruz. Akçakale’de bir OSB hazırlığı içindeyiz. Birecik OSB altyapısı bitti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki üç ajans olarak GAP melek yatırım ağını kurduk.”

Yatırımcıya çağrı

Şehrin yatırımcı için öne çıkan teşviklerinden de örnekler veren Maral, “Örneğin, bin kişi istihdam eden bir firmanın sigorta yükü, aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında. Bunun yaklaşık 1 milyon lirasını buraya gelirse 10 yıl boyunca ödemiyor. Yanı sıra bölgede yatırım yaptığında yatırımın büyüklüğüne oranla vergi indiriminden faydalanıyor. 10 milyon lira yatırım yapan yatırımcı 8 milyon lira civarında vergi ödemekten kurtuluyor” dedi.