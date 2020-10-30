5 kıtada, 90 ülkede tencereyi kaynatıyor

Has Cevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer şunları söylüyor:

“90’lı yıllarda çelik tencere üretimiyle başladık. Daha sonra düdüklü tencere, granit tencereler, kuskus tencereleri, makarna tencereleri gibi özel tencere imalatlarıyla çeşidimizi artırdık. 2018 yılından itibaren de horeca serisi üretimine başladık. Artık sadece ev mutfaklarına değil, profesyonel mutfaklarda da yerimizi alıyoruz. Günde 70 bin adet metal mutfak eşyası üretiyoruz. Yurt içindeki önde gelen zincir marketlerin neredeyse tamamına ürünlerimizi veriyoruz. 5 kıtada 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 10 yıldır, metal mutfak eşyalarında en çok ihracat yapan firmayız.”

Pandemi etkilemedi

Geçen yılı 50 milyon dolar ciro ile kapatan Has Cevher, bu cironun yüzde 70’ini ihracattan elde etmiş. Bu yıl pandemi pek çok şirketi olumsuz etkilerken Has Cevher’i teğet geçmiş.

Bunun iki nedeni var. İlki üretimde ileri teknolojiyi kullanmaları. Hacı Hüseyin Dinçer, “Önümüzdeki dönemde de dijitalleşen şirketlerin devri olacak. Biz de firma olarak ne kadar doğru kararlar aldığımızı bu süreçte çok daha iyi anladık ve yatırımlarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz” diyor.

İkinci neden ise tüketici davranışları... Hacı Hüseyin Dinçer anlatıyor:

“Pandemiyle birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Bu süreçte konserve, salça, turşu reçel gibi ürünlerin yapımı için gerekli olan ürünlerin satışında artış gözlemledik.”

Dinçer, pandemide online satışlarının da 3-4 kat arttığını belirtiyor.

Tasarım merkezi var

Yeni ürün çalışmalarımız aralıksız devam eden Has Cevher, bu çalışmaları sistematik hale getirdiği tasarım merkezini 2019’da devreye almış. Dinçer, tasarım merkezine sahip olmanın avantajını şöyle anlatıyor:

“Her ülkenin mutfak kültürü farklılık gösteriyor. Biz de çalışmak istediğimiz ülkelere uygun tasarımlar yaparak tüm dünya mutfaklarına hitap ediyoruz. Ergonomik ve inovatif ürünler geliştirerek, katma değerli ürünler üreterek ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Tasarladığımız yeni ürünlerimizi katıldığımız yurtdışı fuarlarda tanıtımını yapıyoruz.”