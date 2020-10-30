85,90BİST1.1270.00EURO9.730.60USD8.320.41ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri 5 kıtada, 90 ülkede tencereyi kaynatıyor
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:01 |

    5 kıtada, 90 ülkede tencereyi kaynatıyor

    Kahramanmaraş, metal mutfak eşyası sektörünün son derece gelişmiş olduğu bir şehir. Bu sektörde faaliyet gösteren Has Cevher de günlük 70 bin adetlik üretimiyle lider şirketlerden biri.

    5 kıtada, 90 ülkede tencereyi kaynatıyor

    Has Cevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer şunları söylüyor:

    “90’lı yıllarda çelik tencere üretimiyle başladık. Daha sonra düdüklü tencere, granit tencereler, kuskus tencereleri, makarna tencereleri gibi özel tencere imalatlarıyla çeşidimizi artırdık. 2018 yılından itibaren de horeca serisi üretimine başladık. Artık sadece ev mutfaklarına değil, profesyonel mutfaklarda da yerimizi alıyoruz. Günde 70 bin adet metal mutfak eşyası üretiyoruz. Yurt içindeki önde gelen zincir marketlerin neredeyse tamamına ürünlerimizi veriyoruz. 5 kıtada 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 10 yıldır, metal mutfak eşyalarında en çok ihracat yapan firmayız.”

    Pandemi etkilemedi

    Geçen yılı 50 milyon dolar ciro ile kapatan Has Cevher, bu cironun yüzde 70’ini ihracattan elde etmiş. Bu yıl pandemi pek çok şirketi olumsuz etkilerken Has Cevher’i teğet geçmiş.

    Bunun iki nedeni var. İlki üretimde ileri teknolojiyi kullanmaları. Hacı Hüseyin Dinçer, “Önümüzdeki dönemde de dijitalleşen şirketlerin devri olacak. Biz de firma olarak ne kadar doğru kararlar aldığımızı bu süreçte çok daha iyi anladık ve yatırımlarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz” diyor.

    İkinci neden ise tüketici davranışları... Hacı Hüseyin Dinçer anlatıyor:

    “Pandemiyle birlikte insanlar evlerinde vakit geçirmeye başladı. Bu süreçte konserve, salça, turşu reçel gibi ürünlerin yapımı için gerekli olan ürünlerin satışında artış gözlemledik.”

    Dinçer, pandemide online satışlarının da 3-4 kat arttığını belirtiyor.

    Tasarım merkezi var

    Yeni ürün çalışmalarımız aralıksız devam eden Has Cevher, bu çalışmaları sistematik hale getirdiği tasarım merkezini 2019’da devreye almış. Dinçer, tasarım merkezine sahip olmanın avantajını şöyle anlatıyor:

    “Her ülkenin mutfak kültürü farklılık gösteriyor. Biz de çalışmak istediğimiz ülkelere uygun tasarımlar yaparak tüm dünya mutfaklarına hitap ediyoruz. Ergonomik ve inovatif ürünler geliştirerek, katma değerli ürünler üreterek ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Tasarladığımız yeni ürünlerimizi katıldığımız yurtdışı fuarlarda tanıtımını yapıyoruz.”

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

    Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Sıradaki Haber