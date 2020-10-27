‘Akhisar bir cevher’

Akhisarlı cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı elde ettiği derecelerle genç yaşında isminden söz ettirmeyi başardı. Türkiye’de başarılara alışık olunmayan aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olarak dikkatleri çeken 18 yaşındaki sporcu ile Akhisarlı olmayı, kentteki spor yaşamını, imkanları ve yıllar içerisindeki gelişmeleri konuştuk.

Milliyet’e konuşan Onbaşı “Manisa adına yarışmak, benim için yalnızca bir ili temsil etmek değil aynı zamanda doğup büyüdüğüm, kendimi geliştirdiğim ili temsil etmek anlamına geliyor. Ve doğup büyüdüğüm yeri bunca yıl geçmesine rağmen temsil etmeye devam ettiğim için çok mutluyum. Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandıktan sonra amatör branşların ve özellikle cimnastiğin daha da değer görmeye başladığını hissettim” dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, “Son yıllarda her branşta olduğu gibi cimnastik branşında da Türkiye genelinde olanakların arttığını söyleyebilirim. Türkiye’de bulunan iki aerobik platformundan bir tanesi bizim antrenman yaptığımız Akhisar’daki salonda bulunuyor.

Genel olarak branşa yeni başlayan sporcularımızın durumu ve ilerleyişi gayet tatmin edecek düzeyde. Antrenörler, sporcular ve en önemlisi veliler çok bilinçli. Bu ilerleyiş beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Yaşadığı kentin futbol ve basketbol gibi branşlarda da başarıları bulunduğuna dikkat çeken Red Bull sporcusu şunları söyledi:

“Akhisar, sporcu kimliği bulunan bireylerin bulunduğu bir cevher. Her branşa uygun başarılı sporcuların yetiştirilebileceğine inanıyorum. Potansiyel sporcuların bulunup branşlaşmaları için yapılan genel yetenek ve tarama testlerinin yüksek oranda yararı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda başarı kaçınılmaz oluyor ve Akhisar’ın tanıtımı için de büyük bir fırsat.”

‘Akhisarspor büyük bir gurur’

Dünya şampiyonu aerobikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye kupasını kazanarak bir ilke imza atan Akhisarspor’a geçtiğimiz aylarda bir ziyaret gerçekleştirdi. Onbaşı bu ziyareti “Takımımızın oynayacağı çok önemli bir maçtan önce başarı ve şans dilemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti. Doğup büyüdüğüm, yetiştiğim ilçeden böyle bir takımın çıkması bizim için çok büyük bir gurur. Burada bize düşen de takımımızı desteklemek oluyor” sözleriyle anlattı.

Dev sponsoru arkasına aldı

Dünya çapında branşlarında en iyi olmuş isimlere sponsor olmasıyla tanınan enerji içeceği Red Bull, ünü ülke sınırlarını aşan Ayşe Begüm Onbaşı’yı da üç yıl önce destekleme kararı aldı. Uluslararası şirketin ilgisini çekmeyi başaran 18 yaşındaki dünya şampiyonu cimnastikçi elde ettiği başarıların, maddi olanakların artmasını beraberinde getirdiğini ifade etti:

“2017 yılında Red Bull ile çalışmaya başladım. Her türlü ihtiyacımı karşılayan bir sponsor. Artık ailem gibi oldular. Dünya çapında 800’e yakın elit Red Bull sporcusu var ve bunlardan biri olduğumu düşündüğümde çok gurur duyuyorum. Bunların haricinde bu sene Alhatoğlu Şirketi ve Köfteci Ramiz gibi yerel şirketler ile de çalışmalara başladım.”