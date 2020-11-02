Amatörden Efeler Ligi’ne

MSK Urfa Erkek Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’nde yaşattığı hüsran kentteki voleybol tutkusunu engelleyemedi, sahneye Haliliye Belediyesi çıktı. 2014 yılında kurulan Haliliye öncelikle amatör ligde mücadele etmeye başladı.

İlk yılında Bölgesel Amatör Lig’de başarılı bir sezon geçiren ve Adıyaman’da düzenlenen play-off müsabakaları sonucu şampiyon olan Haliliye, adını Türkiye Erkekler Voleybol 3. Ligi’ne yazdırmayı başardı.

Çıkışını 3. Lig’de de sürdüren Haliliye Belediyespor, 2015-2016 yılında da şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’ne hızlı bir geçiş yaptı.

2016-2017 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig 5. Grup’ta 20 maçını set vermeden kazanan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Haliliye ekibi, Konya’da yapılan yarı final mücadelelerinde finallere kaldı. Ardından da Ankara’daki finallerde 1. Lig’e yükselen takım oldu.

Sezonu 1. Lig B Grubu lideri olarak tamamlayıp final grubuna kalan Haliliye Belediyespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilerek 1. Lig’de final grubuna kalan 4 takımın üst lige çıkarılması kararı sonrası AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselmeyi başardı.

Haliliye Belediye yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girerken, 5. haftası geride kalan ligde ilk galibiyetini de Solhan Belediye’den aldı.

‘Birlik, beraberlik başarıyı getirdi’

Haliliye Belediyespor Başkanı Mehmet Tatlı yaptığı açıklamada, “İyi bir ekip olmak başarıyı getirdi” dedi.

Şanlıurfa’yı daha iyi yerlere getirmek için sonuna kadar çalışacaklarını belirten Tatlı, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat bizden gençleri sokaklardan spor salonlarına çekmemizi istemişti. Bizler de gençlerin ağırlıkta olduğu, başarıya aç ve hedefi olan bir kadro oluşturduk. Sonuç olarak Efeler Ligi’ne çıktık. Başarı ekip işidir, birlik, beraberlik ve inanç işidir” diye konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise şu ifadeleri kullandı: “Bu başarı Şanlıurfa ve Haliliye için bir kazançtır. 3 büyükler ve diğer önemli kulüpleri kentimizde misafir ediyoruz, bu bizim için büyük bir mutluluk. Halkımızla el ele verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Takımımız marka şehrimizin marka kulübü haline gelmiştir.”