Misak-ı Milli’nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son ülküsüydü Hatay... Vazgeçilmez bir hedef, terk edilemez bir vatan toprağıydı.

“Ya istiklal ya ölüm” denilerek çıkılan kutlu yolun son halkasıydı...

Atatürk, “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koymuş, “Bu benim şahsi meselem” diyerek Hatay’ın anavatana katılması için son nefesine kadar mücadele edeceğini tüm dünyaya duyurmuştu.

Elbette sözünü tuttu ve “savaşsız anlaşma” prensibiyle Fransa ile uzun diplomatik mücadeleler sonunda mutabakat sağlayarak, Hatay meselesini çözüme kavuşturdu. Zaten Fransa’nın başka seçeneği de yoktu. Atatürk her ne kadar, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi çerçevesinde meseleyi savaşsız çözmek istese de, hastalığı çok ilerlemiş olmasına rağmen bölgeye yaptığı ani ziyaretle askeri çözümün de masada olduğunun mesajını çok net bir şekilde vermişti...

12 Eylül 1938’de kurulan Hatay Cumhuriyeti, 30 Haziran 1939’da anavatan Türkiye’ye katılma kararı aldı. Atatürk’ün son hediyesi Hatay, dev bir mozaiğin son parçası oldu. Misak-ı Milli hedefine ulaştı, Mustafa Kemal Atatürk de milletine karşı olan son vazifesini tamamladı...

Tam 81 yıl önce anavatana katılan Hatay her alanda çok ciddi atılımlar yaptı. Bereketli toprakları, muhteşem mutfağı, hoşgörü iklimi, farklı din, dil ve kültürlere mensup toplumların bir arada yaşayabilme becerisiyle örnek oldu, olmaya da devam ediyor...

1 milyon 628 bin nüfusa sahip Hatay elbette sporda da önemli mesafeler kat etti. Özellikle son yıllarda kentin futbol ve basketbol takımları en üst liglere isimlerini yazdırdı.

Atakaş Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıktı, şehrin gurur kaynağı olmayı başardı...

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alıyor ve EuroCup’ta Türkiye’yi temsil ediyor...

Hatay Büyükşehir Belediye, Voleybol Erkekler 1. Ligi’nin iddialı ekipleri arasında gösteriliyor...

İskenderun Futbol Kulübü, Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta zirve mücadelesi veriyor...

Payas Spor, Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta üst sıraları hedefliyor...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde yer alan İskenderun Engelliler Spor Kulübü çok önemli bir toplumsal görevi yerine getirirken, alkışları topluyor...

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de aynı yolda yürüyor...

Hentbol Erkekler 1. Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporun farklı bir kulvarında mücadelesini sürdürüyor...

Kadınlar Futbol 3. Ligi 7. Grup’ta Tavla Gençlik Spor, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Hatay Dumlupınarspor’un kadınları top koşturuyor...

Basketbolun lokomotifi

Hatay’da spor, futboldan ibaret değil. Basketbol da şehrin en sevilen ve ilgi gören spor dalları arasında yer alıyor.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kentin basketboldaki lokomotifi görevini üstlenmiş durumda. Üstelik bu sezon Türkiye’yi Kadınlar Eurocup’ta temsil ediyorlar.

Antrenör Hakan Acer yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyespor’un kadrosunda çok önemli yerli ve yabancı oyuncular bulunuyor. Astou Ndour, Hind Ben Abdelkader ve Alexis Prince takımın yabancı yıldızları... Özge Yavaş, Kübra İmren Siyahdemir, İdil Türk, Gizem Başaran ve Derin Yaya da Türk oyuncuların en önde gelen isimlerini oluşturuyor. Henüz 16 yaşındaki İdal Yavuz ve Meryem Alır da şimdiden süre almaya başladı ve geleceğe göz kırpıyorlar.

Filenin efeleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi özellikle amatör branşlarda şehrin spordaki en büyük destekçisi konumunda. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın öncülüğünde Hatay’ın kulüpleri onlarca spor dalında şehri başarıyla temsil ediyor. Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi sezona yaptığı iyi başlangıçla yüzleri güldürdü.

Çelik bilekler

Hatay’ın hentbolde de başarılı bir temsilcisi var; Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen antrenör Savaş Yüksek idaresindeki takım, yeni sezona çok hızlı başlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

Engelleri aşıyorlar





Farklı dinlere ve milletlere mensup yüz binlerce insana yüz yıllardır ev sahipliği yapan Hatay’da elbette engelli sporları da var. İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ndeki renkli mücadelesini sürdürüyor. Engelli sporculara ve ailelerine yaşam sevinci, engelli gençlere umut olmaya devam ediyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol İkinci Ligi’nde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de aynı yoldaki yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor.