Atletizmde Korkmaz damgası

Kentin atletizm branşındaki en başarılı ismi Salih Korkmaz. 2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’ndaki 40:45.53’lük 10 bin metre pist performansıyla gümüş madalya kazanan milli atlet, bu seviyedeki bir şampiyonada kürsüye çıkan ilk Türk yürüyüşçü olarak da kayıtlara geçti.

Korkmaz ayrıca, Polonya’da U23 Avrupa Şampiyonası 20 kilometre yürüyüşte 4., 2019’daki Beyaz Rusya Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası’nda ise kendine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını geliştirmiştir. Milli sporcu bu derecesiyle olimpiyat biletini de almıştır.

Geçen yıl yapılan 17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda da mücadele eden Salih Korkmaz, erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde dünya 5.’si olarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır.

Milli sporcu pandemi nedeniyle spor faaliyetlerine verilen aradan sonra da performansından bir şey kaybetmediğini gösterdi. Korkmaz son olarak TAF Yürüyüş Kupası’nda piste çıkarken 41:21.97’lik performansıyla mutlu sona ulaştı.

Öte yandan iki kuzen Serhat Güngör ve Mehmet Güngör hem kentteki organizasyonlarda hem de Türkiye genelindeki şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri çekti.