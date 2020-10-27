Bağa bahçeye ‘güdümlü’ ilaçlama

Manisa iş dünyasıyla sohbetlerimizde bir firmanın ismi teknolojik açıdan gündeme geldi: Agrotek... 2009’da şirketleşen Agrotek Manisa’da 3 ayrı noktada 9 bin metrekare alanda üretim ve satış yapıyor.

Şirketin ‘elektrostatik’ ilaçlama makineleri nokta atış ilaçlamayla maliyeti düşürdüğü ve çevreyi koruduğu iddiasında. Agrotek’in patronu Akın Zıngıl bu teknolojiyi şöyle anlatıyor:

“Elektrostatik ilaçlama makinelerimizde sistem bir fizik kanunu olan Colombus yasasına dayanıyor: Zıt kutuplar birbirini çeker!

Bitkiler kendilerini toprakladıkları için eksi yüklerini toprağa veriyor ve artı yüklü kalıyor. Sistemimiz makineden çıkan suya eksi yük yüklüyor. Böylece bir statik çekim alanı oluşuyor ve ilaç direkt hedefe gidiyor. Konvansiyonel ilaçlama makinelerinde hedefe ulaşma oranı yüzde 30’larda ama elektrostatikte bu oran minimum yüzde 85. Hem ilaçlama maliyeti büyük oranda azalıyor, hem de atılan ilaç ve su karışımı havaya ve toprağa karışmıyor. Bu sene hasat sonrası geri dönüşlerde, ilaçlamada yüzde 50 maliyet azalışı, sıfır hastalık ve dolayısıyla yüksek verim bildirildi.”

Hedef yüzde 100 yerli

Akın Zıngıl Türkiye’de akıllı tarım makineleri üretimi ve kullanımının giderek artacağı görüşünde. Katma değeri yüksek, teknolojik unsurlar ihtiva eden ve rekabet edebilir tarım makinesi üreten ve ihraç eden firmaların hayatta kalabileceğini söylüyor. Bu nedenle Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) ve hassas teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Zıngıl, “Bazı hassas ve yüksek teknoloji işleme gerektiren ithal parçalar için Ar - Ge çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz yüzde 100 yerlileşme ve ihracatı artırmak” diyor.

İnovasyonla ihracat atağı

İhracat yaklaşık 3 yıl önceye kadar Agrotek’in toplam satışında yüzde 5 paya sahipken ürünlerde yapılan inovasyonlarla bu oran şimdi yüzde 25’lere yükselmiş. Zıngıl, “Hedefimiz 3 yıl içinde bu oranı minimum yüzde 40 dolayına çekmek. Şu an 14 ülkede makinelerimiz faal. Özellikle elektrostatik ilaçlama makinesi üretimiyle markamız Avrupa pazarında daha fazla dikkat çekmeye başladı” diyor.