Bazı kentler vardır, futbolcu yetiştirme üstadıdır. Ama bazı kentler de sattıkları futbolcularla nam salmıştır. Bunlara en büyük örnek de Gaziantep’dir.

Yıllar boyu, yerli-yabancı demeden büyük takımlara en çok futbolcu veren ekiplerin başında gelmiştir Gaziantepspor... İşin en hazin tarafı, “para” nedeniyle profesyonel ligden uzaklaşmıştır.

Artık geçmişi bir tarafa bırakmak; Gaziantep’i ve Gazianteplileri temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü’ne bakmak gerek... Konukoğlu ailesinin çatısı altında filizlenen SANKO, bir dönem belediyeye teslim edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye ve bu kez şirket anlayışıyla yönetilen Gazişehir... Basamakları birer birer çıkarak, Süper Lig’de kentin simgesi olan bu takım, henüz şehrin rüzgârını tam olarak arkasına alamamış durumda...

Başka Gaziantep yok

İki kulüpte de önemli vazifeler üstlenen, bugün Genel Sekreter görevinde bulunan Müslüm Özmen, “Başka Gaziantep yok” diyerek bu konuya nasıl bakılması gerektiğini kısa bir şekilde özetliyor.

Organizasyon, planlama ve temsiliyet açısından bu işin uzmanı bir başkan var. Yıllarca Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin başında bulunan Mehmet Büyükekşi, “Bu işin hakkını da en iyi şekilde vermek” çabasıyla yola çıkmış.

Hele pandemi öncesinde gençleri ve kadınları tribüne getirebilmek için yaptıkları takdire değer... Okuldaki çocuğu da düşünüyor, mahalledeki genci de... “Onlar da bizimle birlikte olsun” istiyor. Bir de teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp, sosyal medyaya damga vurmanın derdinde... Pandemi her ne kadar projelere sekte vurmuş olsa da, Gaziantep için durmak yok...

Fevri, isyankar, fenomen

Kısacası, Gaziantepspor’dan aldığı kırmızı-siyahlı bayrağı, yine amblemindeki “Şahin” simgesini en iyi şekilde taşımak için yola çıkmış durumda... Maddi sıkıntısı olmayan, bütçesi ve gelirine göre ayakta kalmaya çalışan ve buna göre hedefler koyan mütevazı bir Anadolu kulübü...

Kuşkusuz kırmızı-siyahlıların en renkli ismi de Marius Sumudica... Futbol bilgisinin yanında, fevri hareketleri ve isyankar tavrıyla da konuşulan fenomen bir teknik adam...

Başkan Büyükekşi, geçen sezon Sumudica’yı kendi kibarlığı içerisinde uyarıp, “Hocam biraz sakin ol” demek ister. O ne dese beğenirsiniz; “Kendimi tutmayı becerebilsem Gaziantep’te olmam ki...” Zekice bir cevap!

Gaziantep FK için söylenecek en doğru şey; haddini bilmek ve ayağını yorganına göre uzatabilmek...

İstikrar sembolü





Anadolu’da zordur basketbol... Hele hele bir şehrin içinde varolma savaşı veriyorsanız daha da zordur. Trabzon’u, Sakarya’sı birer birer havlu atarken, Gaziantep inatla ayakta kaldı. Tabii burada Genel Menajer Boray Dai’yi unutmamak gerek... Süper Lig’de 9. sezonunu yaşayan takım 1.5 milyon dolarlık bütçeyle bunu gerçekleştiriyor. Gaziantep FK ile kağıt üzerinde bir arada görünse de, yönetimleri farklı... Ancak Başkan Cengiz Şimşek, futbolun da yönetim kurulunda...

Devler Ligi’nin yüzü; Aycan





Kadınlar Ligi Türkiye’de henüz yerini bulamayan değerlerden... Pandemiye lider olarak giren ALG Spor, geçen sezonu Beşiktaş’ın 1 puan önünde noktalamak zorunda kaldı. ALG Spor’u duyuran ise, yeni transfer ‘Survivor Aycan Yanaç’ oldu. Üstelik UEFA Kulüp Lisansı’nı da alan ALG Spor, 3-4 Kasım’da Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak.

Kendi Adam, ligi kadın!





Gaziantep, voleybolda bir türlü hak ettiği yeri alamayan bir şehir... Merinos’un yıllardır süren çalışmalarına bu yıl yeni bir takım daha dahil oldu; Adam Voleybol... Takımların çekildiği bir dönemde, Adam Voleybol, lige katılma hakkını Mardin’den Gaziantep’e getirdi. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, Fenerbahçe’ye olan sevgisini kulübün renklerine de taşımış; sarı-lacivert...

Şampiyonlar geçidi





Gaziantep’in spordaki sembollerinden biri de hokey takımları... Gaziantep Polisgücü, başarısıyla liderliği elinde tutarken, Nizip’in iki takımı da onlara eşlik ediyor. Gaziantep Polisgücü, 12-14 Şubat 2021’de yapılacak olan EuroHockey Indoor Clup Cup Turnuvası’na da Alanya’da ev sahipliği yapacak.

Rakiplere can suyu!

Süper Lig’de pandemi nedeniyle sponsorlar bir bir kaçarken, gerek saha kenarlarında, gerekse formalarda çokça görülen bir reklam var; Mahmood Coffee... Gaziantep’i anlatırken bu de nereden çıktı diyeceksiniz? Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor’a sırt, Erzurumspor’a ise göğüs reklamı vererek katkı sağlayan firmanın sahibi, Gaziantep FK’nın Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya da ondan... Altunkaya, rakiplere neden bu kadar destek olduğu konusunda ise ders gibi bir cevap veriyor: Onlar da bizim takımlarımız...