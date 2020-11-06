Başkan olamadı, patron oldu!

Tarih, 6 Aralık 2015’i gösterdiğinde Trabzonspor’da kıran kırana geçen bir seçim yaşandı. Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen yarışta Usta 3062 oy alırken, takipçisi Hekimoğlu ise 13 oy geride kaldı ve 3049 aldı.

O gün “kaybetti” gibi görünen Hekimoğlu, bugün misli.com 2. Lig’de yer alan Hekimoğlu Trabzon’un patronu... 3. Lig’de yer alan Düzyurtspor’u Hekimoğlu markasına çeviren Celil Hekimoğlu, takımın bir üst lige yükselmesini sağladı.

Galatasaray’dan Muslera’nın yedeği Batuhan Şen’i kiralık olarak takıma getiren, Burhan Eşer, Sezer Özmen, Batuhan Karadeniz, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı gibi Süper Lig havasını teneffüs etmiş oyuncularla 1. Lig’e çıkmayı hedefleyen ekip, teknik direktör olarak da Trabzonsporlu eski futbolcu Osman Özköylü ile anlaştı.

misli.com 3. Lig’de yer alan Trabzon’un iki takımı Yomra ve Ofspor gibi hem bordo-mavililerden destek alan hem de Trabzonspor’a yıldız kazandırmayı amaçlayan Hekimoğlu Trabzon’un başkanı Celil Hekimoğlu bu proje takımının illa ki bu sezon 1. Lig’e ulaşma amacı taşımadıklarını ama geleceğin takımını oluşturabileceklerini dile getirdi.

Bugün birçok profesyonel takımda bulunmayan bir tesise sahip olan Hekimoğlu Trabzon, en azından play-off hedefliyor.