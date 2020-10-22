‘Bir takımdan fazlasıydı’

Kocaelispor’un Süper Lig tarihinde zirveye oynadığı 90’lı yılların efsaneleşen yıldızlarından Saffet Sancaklı, o takımı hep mutlulukla hatırlıyor. O dönemki Kocaelispor’un bir futbol takımdan çok daha fazlası olduğunu her röportajında ve konuşmasında dile getiren Sancaklı, şu ifadeleri kullanıyor:

“Benim anlaşmam 500 milyon lira artı 250 milyon liraydı. Bu 250 milyon lirayı, şampiyon olur ve ben de gol kralı olursam alacaktım. Anlaşmanın şartları yerine gelse de ben 250 milyon lirayı Sefa Başkan’a (Sefa Sirmen) iade ettim. ‘500 milyon bana yeter.’ dedim. Tarihte böyle bir şey olmamıştır. Biz sadece takım olarak değil, şehir olarak da bütünleşmiştik. İnanılmaz bir atmosfer oluşmuştu. Hafta içi halkla bir araya gelirdik ve sohbete 10 bin kişi katılırdı. Kocaelispor sayesinde şehre üniversite geldi, büyükşehir statüsü alındı. Kocaelispor sadece bir futbol takımı değildi.”

Güvenç Kurtar ve Mustafa Denizli ile herkesin sevdiği bir takım olan Kocaelispor için Saffet Sancaklı efsaneler arasında yerini almıştır. 2. Lig’de iken 32 golle gol kralı olan Sancaklı’nın rekoru halen daha kırılamamıştır.

O dönemki ismiyle Birinci Ligi seviyesinde de bir sezonda 20 gol atarak dikkat çeken unutulmaz isim, Kocaeli şehri için her zaman özel olmuştur.