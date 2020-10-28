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    28.10.2020 - 07:00 |

    Bir zamanlar Meysu vardı!

    Erkekler basketbolda bir marka haline gelen Kayseri Meysu, zaman içinde kendi kendini yok etti! Bugün üst liglerde kadınlarda temsil edilen kentte Kayseri Basketbol; Bellona ve iddaa gelirleriyle kendine yetmeye çalışıyor.

    Bir zamanlar Meysu vardı!

    Hey gidi Meysuspor hey... Çok üst düzey bir ekip değildi ama basketbolda marka olmuştu.

    O dönemde henüz potayı görmemiş Kayserili öğrenciler bile tanışma fırsatı buluyordu basketbolcularla... Köy ve ilçe okulları geziliyor, kenarda köşede kalan öğrencilere ulaşılıyordu. Öyle ki, Amerikalı oyunculara ellerini süren öğrenciler, “Aaaa bunların boyası çıkmıyormuş. Gerçekten siyahlarmış” diyerek ilk kez gördükleri bir siyahiyle tanışıyorlardı.

    Çeşitli isimler altında olsa da mevcudiyetini son ana kadar devam ettiren erkek basketbol takımı, daha sonra pes ederek yerini kadınlara bıraktı.

    Kayseri TED Koleji ile temelleri atılan, ardından Panküp ile anılan kadınlar basketbolu için son 10 yıl aslında oldukça şaşaalı geçti. İsminin KASKİ’ye dönüşmesiyle Euro Cup finaline imza atan basketbolcular, daha sonra Abdullah Gül Üniversitesi, bugün de Kayseri Basketbol olarak mevcudiyetini sürdürdü.

    Özellikle kız çocuklarını basketbola alıştırmak için o dönemlerde spor okulları açtıklarını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu, “Bu şekilde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştık” diyerek verilen emeği yansıttı.

    Bugün Bellona’nın sponsorluğuyla yoluna devam eden Kayseri Basketbol ve diğer kulüplerin en büyük kaynağının iddaa gelirleri olduğu da özellikle vurgulanıyor.

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