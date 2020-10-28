Bir zirvedir Erciyes

2.5 milyon yıl öncesine dayanan volkanik bir oluşum olan Erciyes Dağı, Kayseri’nin simgesidir. Ve bu dağ, bünyesinde binlerce sporcuyu barındırır, kucak açar, olanak sağlar.

Spor, sadece topla oynanan değildir elbet... Hele ki Kayseri’de spor, kayaktır, dağcılıktır, snowboarddur, dağ bisikletidir. Kısacası Erciyes’te yapılabilen her şeydir. İster profesyonel isterse amatör kayakçılar için pistleri, mekanik tesisleriyle kış aylarının vazgeçilmezidir. Toplam pistlerin yüzde 36’sı kolay, yüzde 42’si orta zorlukta ve kalan yüzde 22’si ise çok zor olarak değerlendirilmiştir.

Coğrafi konumu itibarıyla “Dünyanın En Merkezi” konumundaki kayak merkezi olarak gösterilen Erciyes, Türkiye’den dünyanın 3’te 1’lik kısmına 4 saatlik uçuşla erişilmekte... Erciyes’in İstanbul’a olan 1 saatlik uçuş mesafesi de Erciyes Kayak Merkezi’ni yerli ve yabancı kayakseverler açısından cazip kılmakta...

Kayak dışında snowboard ve snowkite da oldukça revaçta... Erciyes’in kendine has rüzgarı ve ağaç bulunmaması, snowkite sporcularını buraya çekiyor.

Bugün belki de pandemiden en az etkilenen sporlardan biri olan dağcılık da faaliyetlerini sürdürmekte... Sporcular, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ile Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı’na hazırlanıyor. Kayıtlı 14 dağcılık kulübüyle bu konuda oldukça faal görünen Kayseri’de geleneksel tırmanışlar da devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli değerlerinden Erciyes’in uluslararası bir marka haline geldiğini belirtti. Geçen ay yapılan 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, 17 ülkeden 500’e yakın bisikletçiye ev sahipliği yaptı.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, pandemi süreci içerisinde en fazla rağbet gören merkezin Erciyes olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin en büyük kayak merkezine sahip olduklarını dile getirdi.

Pandeminin etkileri!

Kış sporlarına alışkın olan Rus, Ukrayna ve Polonya vatandaşları, bu yıl rotayı Erciyes’e çevirdi. Kayak yapmak isteyen ya da snowboard tutkunları, İsviçre, Avusturya gibi merkezlere pandemi nedeniyle ulaşamazken, Erciyes’e rahatlıkla gelebiliyor. Ancak herkes burayı tercih ettiği için bu sefer de rezervasyon sıkıntısı yaşıyor.