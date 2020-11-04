Eski stadında bulunan velodrom, yetiştirdiği bisikletçiler ve diğer özellikleriyle “bisiklet” sporu Konya ile özdeşleşmişti. Ancak Sakarya, son yıllarda bu konuda büyük atılım gösterdi ve kente, dünya çapında bir unvan kazandırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Dünyada yalnızca 12 şehrin sahip olduğu ‘Dünya Bisiklet Dostu Şehir’ sıralaması için tüm kriterlerimizi tamamladık. Dünyada 12 şehirde olan bisiklet dostu şehir unvanına hak kazanan 13.’ncü şehir Sakaryamız oldu” ifadesini kullandı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi de, tesis anlamında Sakarya’daki bisiklet sporuna ayrı bir değer katmakta... Son olarak geçen ay, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya’da gerçekleştirildi. Kovid-19 pandemisine rağmen dünya çapında birçok sporcu buraya gelerek yarıştı, mücadele etti.

Ayrıca Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı da ülke çapında iddialı bir düzeye geliyor. Milli sporcuları da bünyesinde barındıran ekip, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Kıta Takımı “Continental Team” statüsüne yükseltildi.