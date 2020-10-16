Bu gençler çok başka

Pahalı transferler yerine altyapıdaki yıldızlarıyla devam etmek isteyen Bursaspor tribünleri birçok özel isme sahip olduklarını düşünüyor. Ali Akman, Vefa Temel, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, kaleci Ataberk Dadakdeniz gibi isimler gelecek için umut veriyor.

Özellikle 2. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Altınordu maçında Burak Kapacak, Vefa Temel ve Ali Akman’ın üstün performansı ile skora katkısı yeşil-beyazlı camiada yüzleri fazlasıyla güldürdü.