85,65BİST1.1800.00EURO9.300.11USD7.940.11ALTIN486.32-0.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Bu gençler çok başka
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 |

    Bu gençler çok başka

    Geçen sezon çok istediği Süper Lig’e dönemeyen Bursaspor, 2020-21 sezonuna kısıtlı imkanlarla girdi. Ancak buna karşın kadrodaki gençler adeta göz kamaştırıyor. Hepsi Vakıfköy’den yetişen bu gençler, performanslarıyla şimdiden tam not aldı.

    Bu gençler çok başka

     

    Pahalı transferler yerine altyapıdaki yıldızlarıyla devam etmek isteyen Bursaspor tribünleri birçok özel isme sahip olduklarını düşünüyor. Ali Akman, Vefa Temel, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, kaleci Ataberk Dadakdeniz gibi isimler gelecek için umut veriyor.

    Özellikle 2. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Altınordu maçında Burak Kapacak, Vefa Temel ve Ali Akman’ın üstün performansı ile skora katkısı yeşil-beyazlı camiada yüzleri fazlasıyla güldürdü.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demir korkuluğa saplandı! Feci ölüm...

    Demir korkuluğa saplandı! Feci ölüm...

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Abdest nasıl alınır, abdesti bozan durumlar nelerdir? İşte abdestin farzları

    Abdest nasıl alınır, abdesti bozan durumlar nelerdir? İşte abdestin farzları

    Sıradaki Haber