Çekirge’den Avrupa’ya

Bursa şehri denildiğinde akla sadece futbol takımı gelse de artık bu durum son yıllarda değişiyor. Futbolda yaşanan düşüşe karşın basketboldaki dev atılım tüm Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 2014’te kurulan basketbol şubesini 6 yılda bambaşka bir seviyeye taşıdı.

6 yıl önce Bursa’da Çekirge Spor Salonu’nda kurulan Potanın Timsahları, bu sezon ülkemizi Avrupa’da temsil ediyor. EUROCUP’ta boy gösterme hakkı kazanan Bursaspor, Frutti Extra’nın sponsorluğu ve şube başkanı Sezer Sezgin ile beraber herkese örnek olacak bir proje kurdu.

Kurulduktan sadece 5 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Bursaspor Basketbol Takımı, geçen sezon koronavirüs pandemisiyle yarıda kalan ligde takdir toplayan bir performans gösterdi. Başantrenör Serkan Erdoğan, bu sezon bayrağı Tutku Açık’a devretti.

İdari Menajer Nedim Yücel’in de deneyimiyle takım bu sezon doğru bir transfer politikası uyguladı. Adeta futbol takımının tam tersi bir şekilde işler hep doğru gitti. Başkan Sezer Sezgin’in deyimiyle, “Çekirge’de başlayan yolculuk önce Süper Lig’e şimdi de Avrupa’ya uzandı.”

Bursa’nın lokomotifi: TOFAŞ

Bursa şehrinde basketbol dendiği zaman akıllara ilk gelen kulüp hiç kuşkusuz Tofaş Basketbol oluyor. 1974’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren Bursa temsilcisi, 1999 ve 2000’de üst üste 2 şampiyonluğuyla ses getirmişti.

O dönem Mehmet Okur, Steven Rogers, Şemsettin Baş, Serkan Erdoğan, Alper Yılmaz, Cüneyt Erden, David Rivers, Rashard Griffith ve Slaven Rimac gibi unutulmaz isimleriyle fırtına gibi esen lacivert-beyazlılar, 2 kez de Türkiye Kupası’na uzanmıştı.

İstanbul’daki Efes ve Ülker baskınlığını da bitiren Tofaş, Bursa şehrine büyük gurur yaşatmıştı. 2015-16’da Orhun Ene liderliğinde tekrar yükselişe geçen ve Süper Lig’e geri dönen Tofaş, yıllarca Bursa’yı hem Türkiye hem de Avrupa’da gururla temsil etti.