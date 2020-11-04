Çevre dostu kese kâğıdı

Atölyede 5 kişiye istihdam sağlayan girişimci, Bixt Bio Kese Kağıdı markasıyla doğada 1-3 yıl arasında çözülen bio kese kâğıtları yapıyor. KOSGEB’den 80 bin lira destek aldığını belirten Sarı, “Ürünlerimizi hâlihazırda kullanılmakta olan poşet gibi ürünlerin doğaya verdiği zararların önüne geçebilmek için tasarladık. Dış kısmı kâğıt içi patates nişastası laminasyonlu sıvı sızdırmaz ve doğada gübre haline dönüşebilen bir ürün” diyor.

Ürünlerin patent ve uluslararası test belgelerini tamamladıktan sonra üretim faaliyetlerine geçtiklerini anlatan Sarı, “Ürünlerimiz arasında bio kese kâğıdı, uçaklar için ihtiyaç torbası, kızarmış ürünler için yağ ve sıvı sızdırmaz ürünler, oteller için çatal bıçak kâğıt ambalaj bulunuyor” ifadesini kullanıyor.

Talep görüyor

Ürünlerinin iç piyasanın yanı sıra yurtdışından da talep gördüğünü söyleyen Sarı, şöyle devam ediyor: “Kovid-19 pandemisi döneminde yurtdışı bağlantı ve siparişlerimizi kaybettik. Fakat şu an tekrar görüşmelerimiz hızlandı. Gelecek dönemde bu ürünün dünyanın her yerinde Türk malı olarak mağaza raflarında yer almasını hedefliyoruz.”