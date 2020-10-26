‘Defne’den marka doğdu!

Gül, saç, vücut, el bakım ürünleri üretiyor. 2006 yılında üniversite - sanayi işbirliği ile Ar - Ge çalışmalarına başlayan Gülay Gül, iki yıllık çalışma sonucunda ürünlerini 2008 yılında pazara sundu. Gülay Gül, markasının hikayesini şöyle anlatıyor:

“Fransa’ya gittiğim bir dönemde, Fransız bir ailenin konuğu oldum. Gelen misafirlere havlu ve sabun gibi özel hediyeler verilirmiş. Bana da gelen hediye seti içindeki kalıp sabun dikkatimi çekti. Antakya sabunu olduğunu söylediğimde ev sahibi Halep sabunu olduğunu belirtti. Defne sabunumuz, Avrupa’da Halep sabunu olarak biliniyordu.”

Onaylı ürünler

Gül, Türkiye’ye döndükten sonra ana hedefinin defneyi Hatay ismiyle bütünleştirerek bir marka yaratmak olduğunu söylüyor. 500 yıllık atıl sabunhaneyi kullanılır hale getirdiklerini belirten Gül, “Çalışmalar sonucunda uluslararası standartlarda (INCI), Amerika FDA ve Avrupa IFA onaylı ürünler ortaya çıktı. TSE Belgesine de sahibiz” diyor. Sıvı sabun, şampuan, duş jeli, bakım yağı, bebek şampuanı ürettiklerini anlatan Gül, Avrupa, Ortadoğu’ya ihracat yaptıklarını da sözlerine ekliyor.