Dünya markası olacak

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, Yemek Hazır ürünlerini Mersin fabrikasında ürettiklerini belirtiyor.

Gümüş, burada üretilen ürünleri ihraç ettiklerini de söylüyor. Bakliyat sektörü ve ihracatı açısından Mersin’in stratejik öneme sahip olduğunu belirten Gümüş, “Bölgesel konumu ve lojistik imkanları ile çok önemli bir şehir” diyor.

55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gümüş, ihracatta Amerika ve Asya kıtalarında yeni pazar oluşturma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veriyor.

‘Kapasite sorunu olmadı’

Kovid-19 pandemisiyle birlikte bakliyat ürünlerine de ilginin arttığını söyleyen Gümüş, “Bu dönemde kapasite sorunu yaşamadık ve tüketicinin talep ettiği ürünleri raflara ulaştırdık. Bu dönemde ihracat pazarlarımızdan da yoğun talep aldık” diyor.