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    10.11.2020 - 07:05 |

    Dünya markası olacak

    Gıda ve bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro, klasik bakliyat ürünleri, gurme ürün serileri ve hemen tüketmeye hazır ‘Yemek Hazır’ ürün grubu altında pek çok alternatif ile tüketiciye ulaşıyor. Genel merkezi Ankara’da olan şirketin, Mersin, Çankırı ve Balıkesir’de dört fabrikası bulunuyor. Toplamda 700 çalışanı bulunan şirketin, yıllık üretim kapasitesi ise 400 bin ton.

    Dünya markası olacak

     

    Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, Yemek Hazır ürünlerini Mersin fabrikasında ürettiklerini belirtiyor.

    Gümüş, burada üretilen ürünleri ihraç ettiklerini de söylüyor. Bakliyat sektörü ve ihracatı açısından Mersin’in stratejik öneme sahip olduğunu belirten Gümüş, “Bölgesel konumu ve lojistik imkanları ile çok önemli bir şehir” diyor.

    55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gümüş, ihracatta Amerika ve Asya kıtalarında yeni pazar oluşturma çalışmalarının sürdüğü bilgisini veriyor.

    ‘Kapasite sorunu olmadı’

    Kovid-19 pandemisiyle birlikte bakliyat ürünlerine de ilginin arttığını söyleyen Gümüş, “Bu dönemde kapasite sorunu yaşamadık ve tüketicinin talep ettiği ürünleri raflara ulaştırdık. Bu dönemde ihracat pazarlarımızdan da yoğun talep aldık” diyor.

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