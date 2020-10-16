Dünyaya kalıbını bastı

Şirket, otomotiv sektöründe Avrupa başta olmak üzere 11 ülkeye doğrudan, dolaylı olarak 30’dan fazla ülkeye, yılda 100 milyon dolar ihracat yapıyor. İklimlendirme sektöründe 35 ülkeye ürün gönderen grup, rüzgar türbini üretiminin ise yüzde 50’sini ihraç ediyor. Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, şirketlerin üretim faaliyetlerini şöyle anlatıyor:

“Beyçelik Grubu’nun 11 fabrikası var. Ana faaliyet alanı olan otomotiv yan sanayi şirketimiz Beyçelik Gestamp’ın Bursa, Kocaeli ve Romanya’da 8 fabrikası bulunuyor. Yıllık 300 bin ton sac işleme kapasitesine sahip. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Warmhaus’un Bursa’daki radyatör fabrikasının 2.7 milyon mtül panel radyatör ve 150 bin adet kombi ve kazan üretim kapasitesi var. Bandırma’da 100 dönüme kurulu Gesbey’in yılda 300 adet rüzgar tribünü kulesi üretim kapasitesi bulunuyor. Gesbey, Türkiye’de bu alandaki toplam kapasitenin yüzde 40’ına sahip. Rüzgar türbini kule dizaynı yapabilen Gesbey, Türkiye’de tek, dünyada ise nadir görülebilecek bir örnek.”

Sıcak kalıpta tek

Türkiye’nin en büyük tedarik şirketlerinden biri olan Beyçelik Gestamp’ın otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarım geliştirme ve imalatı yaptığını kaydeden Çelik, “Dünyanın en büyük OEM’leri ile çalışıyoruz. Sıcak şekillendirme kalıplarının Türkiye’deki tek merkeziyiz” diyor.

Yatırıma devam

2020 yılı için planladıkları yatırımları durdurmadıklarını belirten Çelik, salgın sonrasında da yatırımlara devam edeceklerini şöyle anlatıyor:

“Ana iş kolumuz olan otomotiv ağırlıklı olmak üzere yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Otomotiv tarafında sıcak şekillendirme kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz. 3 hattımız var, 5’e çıkacak. 20 milyon euro yatırım yapacağız. 2023’te otomotivde ilave üretim tesisi yatırımı planlıyoruz. Bunun bir kısmı Romanya, bir kısmı Yeniköy bir kısmı ise Bursa TEKNOSAB’daki fabrikamızda olacak. Gebze’de büyük bir tesis kurduk. Buranın yeni müşterilerle büyüme sürecine odaklanacağız. Rüzgar türbini üreten şirketimizde üretim kapasitemizi artıracak ek yatırım yapıyoruz. Rüzgar enerjisinde 100 megavatlık ilave yatırım ile kurulu gücümüzü 250 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Enerji tarafında güneş enerjisi ve hibrit santral de yatırım yapmayı planladığımız alanlar.”