Efsanenin ayak sesleri

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Kocaelispor, sıkıntılı günleri adım adım geride bırakıyor. Ekonomik darboğaz nedeniyle 2008-09 sezonundan bu yana devamlı dibi gören, amatör acısını yaşayan yeşil-siyahlılar, yeniden ayağa kalkıyor.

Geçen sezon pandemi nedeniyle lig yarım kalsa da güçlü liderliğiyle Misli.com 3. Lig’den terfi ederek Misli.com 2. Lig’e yükselen Kocaelispor, Süper Lig hayalini devam ettiriyor.

24 Nisan 1966’da Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor kulüplerinin birleşmesiyle doğan Körfez’in güçlü kulübü, efsane günlerine dönmek istiyor.

Özellikle 1993-1996 arasında Güvenç Kurtar ve Mustafa Denizli yönetimlerinde bir dönem lig şampiyonluğunda iddialı olan, 1996-97 ile 2001-02 sezonlarında Türkiye Kupası’nı kazanan Kocaelispor, 2014-2016 arasında Bölgesel Amatör Liglerine kadar düşmesine rağmen hep ayakta kaldı, hep dimdik durdu.

Dile kolay Süper Lig’de 20 sezon geçirmesini bilmiş köklü bir kulüp, şu anda tüm şehrin desteği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın’ın da ilgisiyle yeniden umutlanmaya başladı.

Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden olan Kocaeli, en büyük değeri olarak görülen ve tarihiyle herkesin saygısını kazanan Kocaelispor’u en üst seviyede görmek istiyor. Öte yandan ülkemizin taraftar desteği bakımından en güçlü şehirlerinden olan Kocaeli ve yeşil-siyahlı kulüp, 60. yılında yani 2026’da mutlaka Süper Lig’de olmayı hedefliyor.

Sevilen yüz: Mustafa Denizli

Süper Lig tarihinde 20 sezon yer alan Kocaelispor’un en başarılı günleri Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünde geçti. Denizli idaresinde bir dönem şampiyonluk yarışına katılan ve herkesi heyecanlandıran yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası başarısına kadar yürümüştü.

Temmuz 1994’ten Eylül 1996’ya kadar Kocaelispor’u çalıştıran Mustafa Denizli, ligde 5.’lik elde etmiş, kulüp tarihine adını yazdırmıştı. Toplamda 83 resmi maçta görev alan Türk futbolunun deneyimli teknik adamı, Kocaelispor’dan sonra A Milli Takımın başına geçerek, EURO 2000’de çeyrek finale kadar giden yolu başlatmıştı.

Unutulmaz yabancılar

Süper Lig’deki sezonları ve 2 Türkiye Kupası zaferiyle her zaman dikkat çeken bir kulüp olan Kocaelispor’da çok önemli yabancı yıldızlar forma giydi. Kulüp tarihine kazınan bu isimler taraftarlar tarafından çok sevildi.

Misko Mirkovic olarak gelerek Türk olarak Mert Meriç, Makedon defans Stevica Kuzmanovski, unutulmaz eldiven Dumitru Stingaciu, efsane kaleci Fahrudin Omerovic, kupa şampiyonu Aleksander Yordanov, önce Detlef Müller sonra Metin Mert, herkesin sevdiği John Leshiba Moshoeu, istikrarlı yıldız Senad Ibric gibi yıldızlar halen daha kalplerde ve hafızalarda...

Kupa beyi

Türkiye Kupası’nda 2 şampiyonluğu bulunan Kocaelispor, 1996-97 ile 2001-02 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı. 1997’de 2 maç üzerinden oynanan finalde Trabzonspor’u 1-1 ve 1-0’lık skorlarla deviren yeşil-siyahlılar, Alman hoca Holger Osieck idaresinde bugün efsane olarak anılan kaptan Nuri Çolak ve John Leshiba Moshoeu’nun golleriyle sevinmişti.

2001-02 sezonunda ise bu kez Beşiktaş’a karşı unutulmaz bir galibiyet alındı. Bursa’daki finalde Beşiktaş’a karşı alınan 4-0’lık zafer kupa tarihine geçen maçlardan oldu. Dönemin teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerinin en anlamlı maçlarından birini oynadı.

Büyüklere ‘5’

Kocaelispor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı aldığı unutulmaz 5 gollü galibiyetlerle de hatırlanıyor. 1996-1997’de Beşiktaş deplasmanındaki 5-3’lük zafer ile 2008-09 sezonunda Galatasaray’a karşı Ali Sami Yen’de alınan 5-3’lük galibiyetler kulüp tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Kocaelisporlu Metin Tekin

Türk futboluna sayısız önemli isim kazandıran Kocaelispor, çok değerli bir yıldızın gönlüne kazanmıştı. Kocaelispor taraftarlarıyla çok iyi ilişkisi olan ve Kocaelispor altyapısında 1974-81 arası oynayan Metin Tekin, efsaneleştiği Beşiktaş’ta en yakın arkadaşı Feyyaz Uçar’la tanışırken, “Ben Avcılar’dan Feyyaz” cümlesine karşılık olarak, “Ben de Kocaelispor’dan Metin. Kocaelisporlu Metin” cevabıyla hep kalplerde yer almıştır.

‘Bu ruh değişmez’

HODRİ MEYDAN





Ülke futbolunda tribün tarihinde en önemli taraftar derneklerinden bir tanesi de Hodri Meydan oldu. 1989 yılında kurulan taraftar derneği, aralıksız 32 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Hem yeni statta hem de İzmit İsmetpaşa Stadı’nda her zaman ateşli atmosferler yaratan Hodri Meydan’ın kuruluş hikayesi de oldukça ilginç.

Dillere düşen ‘Bu ruh değişmez’ sloganlarıyla zor günlere meydan okuyan taraftarlar, eski statlarında futbol maçlarını ağırlıklı olarak maraton tribünde izlerdi. Yeni statlarında da benzer konumda oturuyorlar.

1989 öncesi Çılgınlar adıyla var olan tribün derneği, 1989’da Bartın deplasmanına gidilirken o zamanlar Uğur Dündar’ın yaptığı Hodri Meydan programından esinlenerek bu isimle yola devam etmiştir.