Ekolojik stat Yeni 4 Eylül

Sivasspor’un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadı her haliyle herkeste hayranlık uyandırıyor. Kısa sürede şehrin simge noktalarından olan yeni stat, Türkiye’nin ilk ekolojik stadı olma özelliğini taşıyor.

2013’te yapımına başlanan ve 21 Ağustos 2016’da tamamlanan statta yağmur ve kar sularını depolayarak elektrik enerjisine dönüştüren bir sistem bulunuyor. Böylece hem kendi elektriğini karşılıyor hem de şehre katkı veriyor.

Stadın bulunduğu alanda ayrıca atletizm tesisi, iki spor salonu, yüzme havuzu, idari binalar, güreş eğitim merkezi binası projede yer almıştır. 27 bin 532 kapasiteli stat UEFA standartlarına uygundur.

Sivas’ın sert kış koşullarına karşı da alttan ısıtmalıdır. Yeni 4 Eylül Stadı’nda ayrıca şu özellikler bulunmaktadır: Tamamı kapalı tribünler, C90 görüş açısı, iki kat tribün yapısı, kapalı ve açık otopark, 500 kişilik loca ile VIP tribün.