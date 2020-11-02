Fıstıktan isota kadar

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye’nin en büyük kütlü pamuk üreticisi olan şehrin, aynı zamanda fıstıkta da en çok üretime sahip olduğunu hatırlatıyor. Anadolu durum buğdayında en kaliteli üretimin yapıldığı Şanlıurfa, isot biberiyle de bir marka. Şehrin üretimini katma değerli olarak güçlendirmek amacıyla sanayi konusunda da atakta olduğunu anlatan Başkan Kaya, “Gıda OSB ile ilgili büyük çabalarımız var. Sanayi gelişirken, istihdam da artacak. İsot biberimiz dünya çapında tanınan bir marka olacak. Yine sade yağımız konusunda da markalaşma çalışmaları olacak. Gıda OSB ile bunlar hızlanacak. Fıstık lisanslı deposunu kuracağız. Fıstıkta kayıt dışılığı önlemek ve kaliteli şekilde muhafaza etmek istiyoruz” diye konuştu.

Makarna fabrikası

Sürdürülebilir tarım ve atıl arazilerinin üretime katılması konusunda önemli çalışmalar da olduğunu anlatan Kaya, bu kıraç arazilere yapısına göre, fıstık, zeytin, badem, nar, üzüm ekildiğini söyledi.

Makarnanın hammaddesi olarak durum buğdayının en kalitelisinin Şanlıurfa’da üretildiğini vurgulayan Mehmet Kaya, “Örneğin, baklavanın yapımındaki kalite buğday, sade yağ ve fıstık hep bizden gidiyor. Sade yağ için AB tescili müracaatımız var. Bu kaliteli buğday üretimine rağmen mesela bir makarna fabrikamız yok. Markalı bir yatırımcı gelmesini istiyoruz. Ya da biz Şanlıurfalılar olarak ortak bir yapı kurabilir miyiz diye de çalışıyoruz” dedi.