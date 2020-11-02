85,90BİST1.1120.00EURO9.750.85USD8.370.36ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Fıstıktan isota kadar
    ABONE OL
    02.11.2020 - 07:00 |

    Fıstıktan isota kadar

    Türkiye’nin sulanabilir en büyük tarım arazilerine sahip şehri Şanlıurfa’nın tarımda yol haritasında daha çok üretim ve daha fazla katma değer oluşturmak var.

    Fıstıktan isota kadar

     

    Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye’nin en büyük kütlü pamuk üreticisi olan şehrin, aynı zamanda fıstıkta da en çok üretime sahip olduğunu hatırlatıyor. Anadolu durum buğdayında en kaliteli üretimin yapıldığı Şanlıurfa, isot biberiyle de bir marka. Şehrin üretimini katma değerli olarak güçlendirmek amacıyla sanayi konusunda da atakta olduğunu anlatan Başkan Kaya, “Gıda OSB ile ilgili büyük çabalarımız var. Sanayi gelişirken, istihdam da artacak. İsot biberimiz dünya çapında tanınan bir marka olacak. Yine sade yağımız konusunda da markalaşma çalışmaları olacak. Gıda OSB ile bunlar hızlanacak. Fıstık lisanslı deposunu kuracağız. Fıstıkta kayıt dışılığı önlemek ve kaliteli şekilde muhafaza etmek istiyoruz” diye konuştu.

    Makarna fabrikası

    Sürdürülebilir tarım ve atıl arazilerinin üretime katılması konusunda önemli çalışmalar da olduğunu anlatan Kaya, bu kıraç arazilere yapısına göre, fıstık, zeytin, badem, nar, üzüm ekildiğini söyledi.

    Makarnanın hammaddesi olarak durum buğdayının en kalitelisinin Şanlıurfa’da üretildiğini vurgulayan Mehmet Kaya, “Örneğin, baklavanın yapımındaki kalite buğday, sade yağ ve fıstık hep bizden gidiyor. Sade yağ için AB tescili müracaatımız var. Bu kaliteli buğday üretimine rağmen mesela bir makarna fabrikamız yok. Markalı bir yatırımcı gelmesini istiyoruz. Ya da biz Şanlıurfalılar olarak ortak bir yapı kurabilir miyiz diye de çalışıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Arama kurtarma-çalışmaları sürüyor...

    Son dakika... İzmir'i 6.6 büyüklüğünde deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Arama kurtarma-çalışmaları sürüyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 1 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 1 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

    Sıradaki Haber