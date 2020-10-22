Gebze’nin stadı yeter!

İzmit’in önemli kulüplerinden Gebzespor, herkesin beğenisini kazanan stadıyla dikkat çekiyor. Yapımı ve tadilatı 2009 yılında tamamlanan Gebze Aleattin Kurt Stadı, 16 bin kapasitesiyle ilgi çekiyor.

Türkiye’de son dönemde stat konusunda yaşanan atılımdan daha önce adımların atıldığı Aleattin Kurt Stadı, İstanbul kulüplerinin bile dikkatinden kaçmıyor. Son derece modern özelliklere kavuşan statta seyirci koltukları tam, turnike sistemi son teknolojiyle donatılmış, kamera sistemi ve ses sistemi hazırlanmıştı. Bir diğer adıyla Gebze Şehir Stadı’nın ısınma sistemi ise doğal gazla sağlanmıştır.

Ayrıca bin araç kapasiteli bir de otopark bulunmaktadır. Adeta Süper Lig standartlarını yakalayan bu stat, bir dönem Beşiktaş’ın bile ilgisini çekmişti. 2014-2017 arası stadı yapımda olduğu için maçlarını Gebze’de bu statta yapmak isteyen siyah-beyazlılar, mesafenin uzaklığı nedeniyle çekinmiş, taraftar desteğinden yoksun kalmak istememişti.

Bölgesel Amatör Lig’de olan Gebzespor, Süper Lig standartlarındaki stadıyla adeta en çok sivrilen takım konumunda.

Pişmaniyeden esinlendiler





Kocaeli şehri için İzmit İsmetpaşa Stadı hep özel olarak hatırlanıyor. 1978’de açılan ve 2018’e kadar Kocaelispor’a hizmet eden tarihi statta tarihi başarılar elde edildi. Ancak 1 Eylül 2018’den beri yeşil-siyahlıların yeni evi Kocaeli Stadı oldu.

Şehrin ünlü tatlısı pişmaniyeden esinlenilerek yapılan stat, dış görüntüsüyle Avrupa’nın birçok ünlü stadından daha güzel duruyor. 35 bin kapasiteli stat, UEFA standartlarında olmasıyla öne çıkıyor.