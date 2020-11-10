Gençlere teşvik şart

Mersin denince aklınıza ne geliyor?

Bir futbol kenti mi? Yoksa dünyaca ünlü tantunisi mi? Belki masmavi denizi veya giderek büyüyen ekonomisi..

Boğazına düşkün olanlar Kerebiç, ciğer, cezerye veya lahmacunu da sayabilirler. Böylesi zengin bir mutfağı vardır Mersin’in.

Bizim pencereden baktığımız vakit son yıllarda “futbol” ilk on sıralamasına dahi giremiyor maalesef.

Her köşe başında bir tantunici bulabilirsiniz ama bunca yatırıma rağmen yarışmacı bir takım yaratamamak, sorgulanması gereken bir eksiklik.

Oysa Süper Ligde oynarken sayısız defa gittiğim Mersin benim için futbol demek, spor demek. Böylesine köklü bir kültüre sahip olmasına karşın potansiyelini değerlendirememesi de tuhaf bir durum.

Sanıyorum son olarak 2015-16 sezonunda bir Trabzonspor maçı için gelmiştim bu güzel şehre. Mersin İdmanyurdu’nun Süper Lige veda ettiği yıldı. Ve bir daha geri dönemedi o takım. 3-2 kazandığı karşılaşmadan sonra dikiş tutturamayan ve hazin sona doğru yelken açan kırmızı-lacivertliler futbolda başarıya hasret bir kent bıraktılar arkalarında.

Aslında Türk futbolunun nasıl yönetilemediği, kulüpler bazında ne gibi hatalar yapıldığı, idari anlamında nelerin eksik bırakıldığına dair trajik bir hikayedir Mersin İdmanyurdu’nun yaşadıkları. Kitabı bile yazılabilir efsaneden geri kalanlar için.

2013 yılında 17.si düzenlenen Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan Mersin mükemmel tesisleriyle diğer ülkeleri kıskandırsa da, spor anlamında gençlik enerjisini değerlendirememiş bir şehir. Oysa 2 milyona yaklaşan nüfusunun yüzde 32’sini gençlerin oluşturduğu kentte spora olan ilginin desteklenmesi adına daha çok çaba gösterilmesi gerekiyor.

Son on yılda ciddi anlamda göç veren Mersin’i yeniden cazibe merkezi haline getirmek için Spor Bakanlığı ve ilgili federasyonların faaliyetlerini yoğunlaştırması ve gençleri teşvik etmesi şart. Tüm koşullar mevcut ama, üzerinde bir hantallık var Mersin’in. Bir an önce silkinip adına, geçmişine yakışır hamleler yapması bu güzel beldenin sportif başarılarla anılmasını sağlayabilir.

Kalplerin buruk acısı; Mersin İdman Yurdu

Arkasında gözü yaşlı taraftarlarını bırakan Mersin İY, sıkıntılı ekonomik durumları ve borçları idare edemedi. Süper Lig seviyesinde 15 sezon boyunca mücadele eden, en son da 2015-16 sezonunda boy gösteren Akdeniz şehrinin takımı hızlıca dibe vurdu.

Türk futbolunda Mersin İdman Yurdu kulübü, tarihiyle, taraftarlarıyla ve kültürüyle hep efsaneler arasında yer alıyor. 16 Ağustos 1925’te kurulan ve diğer şehir takımlarının aksine en eski kulüp hüviyeti taşıyan kırmızı-lacivertliler, 13 Temmuz 2019’da resmen feshedildi, kapısına kilit vuruldu.

Arkasında gözü yaşlı taraftarlarını bırakan Mersin İY, sıkıntılı ekonomik durumları ve borçları idare edemedi. Süper Lig seviyesinde 15 sezon boyunca mücadele eden, en son da 2015-16 sezonunda boy gösteren Akdeniz şehrinin takımı hızlıca dibe vurdu.

Kuruluşundan itibaren 1949 yılına kadar bölge birinciliklerini kimseye kaptırmayan Mersin İdman Yurdu, 1944 yılında Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 3. olma başarısı göstermiştir.

1963-64 sezonunda şampiyon olarak 2. Lig’e çıkan Mersin İdman Yurdu, 2. Lig’deki üçüncü senesinde profesyonel bir kadro oluşturarak şampiyon olmuş, ilk kez o yıl (1966-67) efsane Lefter Küçükandonyadis’in teknik direktörlüğünde Türkiye 1. Ligi’ne çıkmıştır.

1967’deki Başbakanlık Kupası, 1969-70 sezonundaki 4.’lük, 1966-1971 arası takımın en golcüsü olarak ünlenen Bay Gol Osman Arpacıoğlu tarihe geçen efsaneler oldu.

1982-83 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynayan ancak Fenerbahçe’ye kaybeden Mersin İdman Yurdu, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Spartak Trnava karşısına çıkmıştı.

Bay Gol’ün takımı

Fenerbahçe’nin ünlü golcülerinden Bay Gol lakaplı Osman Arpacıoğlu ilk olarak Mersin İdman Yurdu ile futbol sahnesine çıkmıştır. Arpacıoğlu, 1966-1971 arası attığı 85 golle hafızalara efsane olarak kazınmıştır.

Süper Lig: 15 sezon

1967-1974, 1976-1978, 1980-1981, 1982-1983, 2011-2013, 2014-2016

1. Lig: 35 sezon

1963-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1981-1982, 1983-2001, 2002-2006, 2009-2011, 2013-2014, 2016-2017

2. Lig: 5 sezon

2001-2002, 2006-2009, 2017-2018

Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası

Şampiyon: 1963

Başbakanlık Kupası

Şampiyon: 1967

Çukurova Futbol Ligi

Şampiyon: 1927, 1931, 1932, 1932-33

Şehrin tesellisi: İçel FK

Mersin İdman Yurdu’nun kepenk kapatmasının ardından üzülen Mersin şehri, İçel FK ile teselli bulmaya çalışıyor. Amatör ligleri hızlıca geçen İçel FK, misli.com 3. Lig’de 3. Grup’ta mücadele ediyor. Hatta ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 beraberlik alan İbrahim Baş’ın takımı, adım adım üst ligleri hedefliyor, futboldaki Mersin efsanesini diriltmeyi amaçlıyor.

Aslında İçel FK, köklü bir kulüp.

1964 yılında İçelspor ismiyle futbol hayatına başlayan kulüp, Mersin İdman Yurdu’nun aksine bölgesel liglerde yer aldı.

Altay, Beşiktaş ve Bursaspor’un eski milli yıldızı Sinan Kaloğlu da fırsat buldukça İçel FK’ya maddi-manevi yardım ederek alkışları topluyor. İçel FK’nın logosu şu anda Mersin İdman Yurdu ile benzerlikler taşıyor, şehrin desteğini alıyor.

Şehrin simgesi Mersin Stadı

Mersin Stadyumu, Yenişehir ilçesinde 2013 Akdeniz Oyunları için inşa edilen çok amaçlı futbol stadyumu olarak tarihe geçmiştir.

2013 Akdeniz Oyunları’nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan stat, çok fonksiyonlu özelliğiyle alkış almıştı. 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında gerçekleşen 32 spor branşında birçok müsabakaya ev sahipliği yapan stadyum, Akdeniz Oyunları sonrasında Mersin İdman Yurdu’na tahsis edilmiş, 2019’da bu kulübün kapanmasının ardından İçel İdman Yurduna ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

23 Mart 2014 tarihindeki Mersin İdman Yurdu-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı ile ilk kez bir futbol maçına ev sahipliği yapan stadyum, 25 bin 534 seyirci kapasitesine sahip.

Akdeniz Oyunları gururu

2013 Akdeniz Oyunları, resmi adıyla XVII. Akdeniz Oyunları Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (UAOK) tarafından idare edilen Akdeniz Oyunları geleneğinde yapılan uluslararası bir çok sporlu etkinliktir. UAOK 23 Şubat 2011 günü yapılan oylama sonucu 17.’si düzenlenecek olan oyunların Türkiye’nin Mersin kentinde yapılacağını duyurdu. Organizasyonun 20-30 Haziran günleri arasında yapılması planlandı. Mersin Türkiye’de İzmir’den sonra Akdeniz Oyunları düzenlenen ikinci kenttir.

Esasında Yunanistan’da olması gereken organizasyon Mersin’e kalmıştı. 2013 Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Yunanistan’ın, 2010 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu organizasyonu yapamayacağını duyurdu.

27 farklı spor dalı Mersin’de yapıldı. Türkiye, sporcu sayısında 430 sporcuyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin ardından İtalya 421 sporcuyla ikinci, Fransa 258 sporcuyla üçüncü sırada bulundu. İç savaşın sürdüğü Suriye, 9 sporcuyla en az sporcuyla katılan ülke oldu. Bu arada oyunlar için Türkiye toplamda 500 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Türkiye, 47 altın, 44 gümüş, 37 bronz ile toplamda 128 madalya topladı, 21 ülke arasında ikinci oldu. İlk sırayı 186 madalya ile İtalya aldı.

Unutulmaz Lefter yılları

Mersin İdman Yurdu tarihinde 1966-67 sezonu çok özel bir sezon olmuştur. Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis, kırmızı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünde unutulmaz bir süreç yaşamıştır.

Hem takım 1. Lig’e terfi etmiş hem de Başbakanlık Kupası gelmiştir. Yine Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinde Osman Arpacıoğlu, attığı 23 golle 2. Lig’deki şampiyonluğa katkı sağlamıştır.

17 takımlı ligde oynadığı 32 maçta 63 gol atan Lefter öncülüğündeki kırmızı-lacivertliler, rekor puanla ilk kez 1. Lig’e yükselmişti.

Emektar stat: Tevfik Sırrı Gür





İçel’de 1943-1947 yıllarında valilik yapan Tevfik Sırrı Gür, Mersin İdman Yurdu için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bugün bile Mersin şehrinde yeni stada rağmen çok sevilen ve özlenen stadın yapımı İçel Valisi tarafından 1946 yılında başlatılmıştır.

17 bin kapasiteli stat 2018 yılında yıkılarak tarihe karışsa da unutulmaz başarılara ve maçlara ev sahipliği yaparak şehrin kalbi olmuştur.

Cumhuriyetle yaşıt Tarsus İdman Yurdu

Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri de hiç kuşkusuz Tarsus İdman Yurdu’dur. 9 Ekim 1923’te kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan sarı-lacivertliler, Mersin İdman Yurdu ile uzun yıllar ezeli rakip olmuştur.

2020-21 sezonunda Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Tarsus’un takımı, kuruluş tarihiyle de dikkat çekmektedir.

İttihat ve Terakki’li 6 genç tarafından kurulan ve ilk olarak Halep’ten getirilen bir futbol topuyla adımlarını atan kulüp, o dönem sarı-lacivert kumaş bulabildikleri için mecburen bu renkleri seçmiştir.

Hiç Süper Lig seviyesine çıkamayan Tarsus İY, sadece 2008-09 sezonunda Özcan Kızıltan ile 2. Lig’de şampiyonluk görmüştür.

Olimpiyat şampiyonu

Mersin geçmişte atletizm alanında önemli başarılar elde etmiştir. Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Ahmet Kirişçi Mersinlidir ve “Mersinli Ahmet” olarak bilinir.

Ayrıca Mersinli bir atlet olan Nevin Yanıt, Barcelona’da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorlarını yenileyerek 12,63 saniyelik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olan sporcudur.

Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Festivalleri ile tanınır. Arslanköy, yamaç paraşütüne en uygun doğal ortamı oluşturmaktadır.